Суд признал, что уголовное дело в отношении Кучмы возбуждено безосновательно

Печерский районный суд города Киева признал, что Генеральная прокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ об обвинении в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня вынес Печерский райсуд, удовлетворив, таким образом, жалобу адвокатов Л.КУЧМЫ на постановление первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА о возбуждении уголовного дела против бывшего Президента.

Как отмечается в постановлении, суд не нашел оснований, которые указывали бы на причастность Л.КУЧМЫ к совершению тяжкого преступления.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

7 декабря суд начал рассмотрение этой жалобы.