Суд в отсутствие Тимошенко рассматривает ее жалобу на приговор по газовому делу

Апелляционный суд Киева продолжает рассмотрение жалобы Юлии ТИМОШЕНКО на приговор, вынесенный 11 октября Печерским райсудом Киева по газовому делу, о лишении экс-премьера свободы сроком на 7 лет и выплате компенсации убытков, нанесенных НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,5 млрд. грн. в результате заключения в 2009 году газовых соглашений с Россией.

Как передает корреспондент, заседание суда проходит в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО.

Председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО перечислила всех участников процесса – представителей государственного обвинения и защитников. "Осужденная ТИМОШЕНКО не явилась", - сообщила судья.

Она также отметила, что для обеспечения "открытости процесса осуществляется прямая аудио- и видеотрансляция в зале, где находятся журналисты".

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Апелляционный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении жалобы Ю.ТИМОШЕНКО для того, чтобы повторно предоставить ей возможность принять участие в заседании.

Защита настаивала на остановке процесса до выздоровления Ю.ТИМОШЕНКО, однако суд проигнорировал соответствующее ходатайство.

После заседания защитник Александр ПЛАХОТНЮК не исключил, что суд объявил перерыв для того, чтобы на следующее заседание принудительно доставить Ю.ТИМОШЕНКО на апелляционный процесс.

Жалобу Ю.ТИМОШЕНКО рассматривает коллегия судей в составе Е.СИТАЙЛО, Татьяны ФРИЧ, Ольги ЮРДЫГИ.