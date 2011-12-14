ЕС надеется, что Украина создаст «политическую базу» для парафирования соглашения об ассоциации

В Европейском Союзе надеются, что в Украине будет создана «политическая база» для парафирования Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА на открытии проекта Twinning между ЕС и Национальным агентством по аккредитации Украины «Дальнейшее усиление деятельности Национального агентства по аккредитации Украины в соответствии с европейской практикой».

«Мы надеемся, что в Украине будет создана соответствующая политическая база для парафирования и последующего подписания Соглашения об ассоциации», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Он отметил, что согласование текста Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, завершено, и оно готова к парафированию.

Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что за последние 10 лет ЕС предоставил Украине технической помощи на миллиарды евро.

По его словам, во время различных переговоров между Украиной и ЕС часто затрагивается вопрос о том, что Украине необходима будет дополнительная техническая поддержка.

«Поэтому мы должны помнить, насколько серьезно ЕС поддерживает Украину и насколько серьезно ЕС поддерживает европейскую интеграцию. Если бы Украина в процессе реформ в полной мере использовала техническую помощь, которую ей предоставил ЕС, сейчас Украина была бы совсем другой страной», - отметил Ж.ТЕЙШЕЙРА.