Суд отказался освободить Тимошенко

Коллегия судей Апелляционного суда Киева отказала защите экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в изменении ей меры пресечения другой, не связанной с лишением свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято в совещательной комнате и объявлено после перерыва в судебном заседании.

"Коллегия судей пришла к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства. Основания, обоснования и другие доказательства для изменения меры пресечения суду не предоставлены", - объявила решение председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО.

Как сообщал УНИАН, защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила ходатайство об изменении для нее меры пресечения и предоставлении ей возможности пройти курс лечения, что позволит экс-премьеру полноценно принимать участие в апелляционном процессе.

Обосновывая ходатайство, адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заметил, что, по законодательству, суд может применить к Ю.ТИМОШЕНКО другие меры пресечения, в частности, подписку о невыезде и внесение залога.

Сторона государственного обвинения отрицала возможность изменения для Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения. "Оснований для рассмотрения судом этого вопроса не видим", - сказал прокурор Александр МИКИТЕНКО.

Апелляционный суд Киева 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на незаконность приговора по газовому делу.

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение судебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" убытки в размере 1,5 млрд. грн., нанесенные в результате реализации газовых контрактов 2009 года.