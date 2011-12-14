Главное на 14 декабря (день)

Финансы

Реальный ВВП в январе-ноябре составил 105,3%, утверждает Азаров

Реальный внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в январе-ноябре 2011 года составил 105,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

«По официальным данным оценки валового внутреннего продукта Украины за январь-ноябрь 2011 года, реальный ВВП по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 105,3%», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, номинальный ВВП, по предварительной оценке, составил 1 трлн. 177 млн. грн., а в ноябре - 119 млрд. грн.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что индекс дефлятора ВВП составил приблизительно 13,5%.

«По всем отраслям экономики есть хороший рост», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, рост ВВП в Украине за 10 месяцев т.г. составил 5,3%, за октябрь – 7,2%.

Национальный банк Украины оценивает рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в октябре 2011 года на уровне 7%, в январе-октябре – чуть более 5%.

Номинальный размер ВВП по итогу 2011 года в Украине ожидается на уровне 1,25 триллиона гривень.

Справка УНИАН. Номинальный валовой внутренний продукт Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Рост ВВП Украины в целом за 2010 год против 2009 года составил 4,2%.

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Кабмин решил создать Фонд поддержки малого инновационного бизнеса

Кабинет министров Украины решил создать Государственное финансово-кредитное учреждение «Фонд поддержки малого инновационного бизнеса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО со ссылкой на соответствующее решение, принятое правительством.

По его словам, ожидается, что финансово-кредитное учреждение начнет свою работу с января 2012 года и будет предоставлять венчурную финансовую поддержку инновационным проектам, отбираемым на конкурсной основе среди малого бизнеса.

В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что финучреждение будет создано при Госинформнауки.

Он уточнил, что фонд будет предоставлять финансирование в виде беспроцентных кредитов, грантов, а также компенсации процентных ставок по банковским кредитам, которые будут привлекаться представителями малого бизнеса на реализацию инновационных проектов.

По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, что в 2012 году финансово-кредитное учреждение будет располагать финансовым ресурсом в объеме 25 млн. грн., половина из которых будет представлена за счет государственного бюджета.

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ТЭК

Через два года Польша сможет получать сжиженный газ из Катара – глава МИД Польши

Москва. Через два года Польша сможет получать сжиженный газ из Катара.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сказал на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«Мы газ импортируем из России, строим терминал сжиженного газа, где через два года уже будут первые поставки из Катара», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он отметил, что газ очень важный источник энергии, когда стоит задача ограничить выбросы углекислого газа.

По его словам, 96% энергии в Польше генерируется из угля, однако переход на газ позволит вдвое снизить выбросы и улучшить экологию.

Р.СИКОРСКИЙ сообщил, что сланцевый газ может стать очень важным источником энергии, и он уже влияет на цену газа, даже несмотря на то, что в Европе его еще не добывают.

Он отметил, что в США 20% спроса удовлетворяется за счет сланцевого газа, и это значит, что его будут экспортировать и это повлияет на глобальные цены.

«Независимо от того, будет ли добывать Польша сланцевый газ или нет, на рынках газа мы начинаем иметь дело с новой ситуацией…Интересно, насколько можно сохранить эти очень высокие цены газа в той ситуации, когда его становится все больше», - сказал он. Р.СИКОРСКИЙ отметил, что Польша хотела бы покупать газ у разных поставщиков.

«Я думаю, что долгосрочный интерес России в том, чтобы ее воспринимали как солидного поставщика газа на европейский рынок по конкурентным ценам», - сказал он.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ отметил, что для устойчивости газовых поставок Россия реализует вместе европейскими партнерами проекты «Южный поток» и «Северный поток», а также договоренности с Беларусью по ее ГТС направлены на то, чтобы уйти от зависимости от транзитных стран.

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«Нафтогаз» осуждает молчаливую позицию Евросоюза по «Южному потоку»

НАК «Нафтогаз Украины» осуждает молчаливую позицию Евросоюза по реализации проекта «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в ходе ввода в эксплуатацию подземного хранилища газа (ПХГ) «Банатский Двор» в конце ноября в Сербии глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что строительство газопровода «Южный поток» начнется в 2013 году и будет завершено к концу 2015 года.

«Еврочиновники не отреагировали по этому поводу… Позиция еврочиновников непонятна», – сказал В.ЧУПРУН.

При этом он добавил, что если раньше Евросоюз говорил о поддержке проекта «Набукко», то «сейчас – это молчание».

«Это серьезный «звонок» для Украины… Это прямая угроза для ГТС Украины», – заявил В.ЧУПРУН.

Как сообщалось, 21 ноября 2011 года в Сербии состоялся пуск ПХГ «Банатский Двор». Активный объем хранения ПХГ составляет 450 млн. куб. м. На церемонии А.МИЛЛЕР заявил, что строительство газопровода "Южный поток" начнется в 2013 году и будет завершено к концу 2015 года. По его словам, никаких задержек в реализации проекта не будет.

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«Нафтогаз» заявляет, что Россия и ЕС не дали гарантий по объемам транзита газа через Украину

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет об отсутствии гарантий со стороны России и Европейского Союза по объемам транзита природного газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на брифинге в Киеве.

«На сегодня гарантий нет – ни со стороны России, даже на 2012 год, ни со стороны Евросоюза», - сказал он.

При этом он отметил, что «Нафтогаз Украины» уже начал модернизацию газотранспортной системы (ГТС) за собственные средства.

«Но мы должны видеть, под что должна проходить эта модернизация», - отметил В.ЧУПРУН.

По его словам, по предварительным подсчетам, модернизация ГТС обойдется в 5,3 млрд. долл., а срок реализации проекта составит 5-7 лет.

«Для того, чтобы содержать ее (ГТС – УНИАН), туда надо постоянно вкладывать соответствующие средства», – добавил он.

В то же время, В.ЧУПРУН отметил, что «без российского газа ГТС сохранить и поддерживать невозможно. Иначе нашей трубе будет «труба».

Кроме того, В.ЧУПРУН выразил обеспокоенность пассивностью европейских банков, с которыми была достигнута договоренность о финансировании модернизации ГТС. «Полное отсутствие активности европейских банков», – добавил он.

Вместе с тем, он выразил надежду, что первый транш от европейских банков в объеме 308 млн. долл. поступит в 1-м квартале 2012 года.

Как сообщалось, в сентябре Украина заявила, что хочет ясности от России и ЕС по объемам загрузки украинской ГТС.

19 июля Украина самостоятельно начала модернизацию ГТС, приступив к реконструкции магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород».

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк заявили, что готовы сотрудничать с НАК «Нафтогаз Украины» в модернизации системы.

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Промышленность

В Украине рост промпроизводства в ноябре составил 3,8%, в январе-ноябре – 7,8%

В Украине рост промышленного производства в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2010 года составил 3,8%, в январе-ноябре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в ноябре по сравнению с октябрем т.г. спад промпроизводства составил 2,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в ноябре т.г. против ноября 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 7,8% (к октябрю т.г. – спад 1,3%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 5,5% (к октябрю т.г. – спад 3,3%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 9,7% (к октябрю т.г. – рост 0,3%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в ноябре т.г. по сравнению с ноябрем 2010 года составил 0,8% (к октябрю т.г. – спад 5,3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 4% (к октябрю т.г. – спад 5%).

В легкой промышленности в ноябре зафиксирован спад объемов производства на уровне 9,1% (к октябрю т.г. – спад 3,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 8,3% (к октябрю т.г. – спад 4%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 12,1% (к октябрю т.г. – спад 3,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в ноябре т.г. против ноября 2010 года составил 2,2% (к октябрю т.г. – спад 0,2%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,8% (к октябрю т.г. – спад 1,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – рост 0,6% (к октябрю т.г. – рост 4,8%).

В химической и нефтехимической промышленности в ноябре т.г. против ноября 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 10,2% (к октябрю т.г. – рост 7,9%), в том числе в химическом производстве – рост 14,8% (к октябрю т.г. – рост 11%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 7,1% (к октябрю т.г. – спад 4,5%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 0,8% (к октябрю т.г. – спад 12%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в ноябре т.г. по сравнению с ноябрем 2010 года спад производства составил 1,4% (к октябрю т.г. – спад 7%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 0,6% (к октябрю т.г. – спад 9,4%), в частности, в производстве машин и оборудования – спад 2,2% (к октябрю т.г. – спад 9,3%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 6% (к октябрю т.г. – спад 2%), в производстве транспортного оборудования – спад 3,6% (к октябрю т.г. – спад 14,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 14,2% (к октябрю т.г. – рост 8,3%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

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В 2011 году на производстве погибли 618 украинцев, травмированы 7700 - Госгорпромнадзор

В Украине в 2011 году зафиксировано 618 смертей на производстве, всего с начала года было травмировано 7700 работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила начальник управления организации государственного надзора Госгорпромнадзора Украины Наталия ЕМЕЛЬЯНОВА.

«За 11 месяцев мы имеем результат работы — 618 погибших на производстве. Это меньше, чем в прошлые годы — в 2009-м, 2008-м, но, к сожалению, существенно больше, чем в 2010 году», - отметила она.

По ее словам, самыми травмоопасными отраслями в стране на сегодня являются угольная промышленность, агропромышленный комплекс, горно-рудная промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, предприятия транспорта, газоснабжения. «Смертельных случаев — каждый шестой шахтер», - подчеркнула Н.ЕМЕЛЬЯНОВА.

70% случаев травматизма на производстве происходит по организационным причинам.

Также Н.ЕМЕЛЬЯНОВА напомнила, что около года Госгорпромнадзор находится в стадии ликвидации: «Мы потеряли многих профессионалов во время ликвидации и до сегодняшнего дня не имели возможности пополнять свои ряды. Сокращение на 3% дало сокращение показателей нашей работы и привело к росту травматизма на производстве».

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Азаров поручил срочно "поставить заслон потоку разносортных товаров"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Украины – министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ срочно разработать изменения в законодательство по обеспечению качества и безопасности товаров на украинском рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«Потоку разносортных товаров нужно поставить заслон, и вообще сделать невозможным попадание на украинский рынок товаров, которые не соответствуют стандартам и техническим требованиям. Еще на границе заворачивать то, чему место на свалке опасных отходов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул необходимость введения штрафных санкций для продавцов товаров, внедрения обязательства собственными средствами извлекать некачественные товары с рынка, компенсировать нанесенный ущерб, а также разрешить Госпотребнадзору проверять без предупреждения торговые предприятия.

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Фондовый рынок

ФГИУ объявил конкурсы по продаже "Винница-" и "Черновцыоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационные конкурсы по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго" и 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго".

Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества Украины "Ведомости приватизации" (от 14 декабря 2011 г.).

Начальная стоимость выставляемых на продажу пакетов акций ПАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 млн. 650 тыс. грн., ПАО "ЭК "Черновцыобэнерго" – 65 млн. грн.

Конкурс по продаже 50% госакций "Винницаоблэнерго" состоится 3 февраля 2012 года, 45% госакций "Черновцыоблэнерго" – 7 февраля 2012 года.

Конкурсные условия по обоим облэнерго идентичны. В частности, они предусматривают, что в конкурсе по продаже пакетов акций облэнерго «имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В соответствии с утвержденными правительством инвестиционными обязательствами, покупатель, в частности, обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на Оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировыми соглашениями) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и пр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Захидэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

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Fitch присвоило Днепропетровской области рейтинги «B», прогноз «Стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги Днепропетровской области: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(ukr)». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги отражают сильную экономику региона, хорошее исполнение бюджета и нулевой прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch). Также рейтинги принимают во внимание сильную зависимость регионального бюджета от решений центрального правительства и в целом развивающуюся институциональную среду в стране. Рейтинги Днепропетровской области сдерживаются суверенными рейтингами Украины («B»/прогноз «Стабильный»), что отражает сильную интеграцию регионального бюджета в бюджетную систему страны.

Fitch отмечает, что благоприятным фактором для рейтингов Днепропетровской области стало бы повышение суверенных рейтингов в сочетании с приемлемым исполнением бюджета. И, наоборот, в случае неблагоприятных изменений институциональной среды для украинских регионов, которые негативно сказались бы на исполнении бюджета Днепропетровской области и привели бы к существенному ухудшению позиции долга, это оказало бы давление на рейтинги в сторону понижения.

Также отмечается, что регион имеет сильную экономику, и здесь производится 10,2% от агрегированного валового регионального продукта («ВРП») страны. В области проживает 7,3% населения Украины. Показатель ВРП на душу населения в области на 40% превышал средний уровень в стране в 2009 г. Промышленный сектор Днепропетровской области ориентирован на экспорт, и в нем доминируют металлургическая и горнодобывающая промышленность. Это означает, что экономика региона подвержена рискам, связанным с колебаниями цен и спроса на сырьевые товары на внутреннем и международном рынках.

Fitch ожидает, что операционная маржа Днепропетровской области несколько ухудшится, но останется на приемлемом уровне: около 8% в 2011-2013 гг. В 2006-2010 гг. бюджет региона имел стабильные показатели с уровнем операционной маржи в среднем 11%. Хорошие показатели поддерживаются стабильной базой налогообложения, так как налог на доходы физических лиц – один из основных источников налоговых поступлений и мало чувствителен к экономическим циклам. Бюджет, как правило, является сбалансированным, так как область может использовать только денежные средства предыдущих лет для покрытия дефицита, если он возникает.

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Fitch присвоило облигациям Харькова на 99,5 млн. грн. ожидаемый рейтинг «B(exp)»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску внутренних облигаций Харькова на 99,5 млн. грн. с погашением 8 декабря 2014 г. ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте «B(exp)» и ожидаемый долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(ukr)(exp)».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на сегодня Харьков имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(ukr)» со «Стабильным» прогнозом.

Также сообщается, что облигации имеют 12 квартальных процентных платежей с фиксированной процентной ставкой в 15%. Поступления от эмиссии будут использованы для финансирования капитальных расходов, связанных с проведением в городе футбольного чемпионата Евро-2012.

Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по эмиссии, которая должна соответствовать полученной ранее информации.

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Строительство

Кабмин намерен создать Национальный совет по вопросам функционирования ОСМД

Кабинет министров Украины намерен создать Национальный совет по вопросам функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) как постоянный консультативный правительственно-общественный орган.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодня правительство рассмотрит пути решения вопросов содержания и эксплуатации ОСМД.

Н.АЗАРОВ сообщил, что по состоянию на 1 ноября в Украине функционирует 13 тыс. 817 ОСМД.

«Такой подход нужно не только приветствовать, но и обеспечивать необходимой нормативной базой, созданием конкурентных рыночных условий для предоставления услуг, соответствующей технологической базой и т.п.», - сказал он.

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Агро

В 2010-2011 гг. количество овощехранилищ в Украине увеличилось втрое — Присяжнюк

В 2010-2011 гг. количество овощехранилищ в Украине увеличилось втрое.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА.

«Два года назад мы инициировали развитие логистики, строительство овощехранилищ и оптовых рынков. На сегодня мы имеем динамичный рост в этих направлениях. В течение 2010-2011 годов в Украине было построено овощехранилищ втрое больше, чем было до этого. Может, это не полностью покрывает потребность, но я убежден, что в последующие годы эта работа будет еще эффективнее», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что украинский сельхозпроизводитель способен вырастить то количество овощей и фруктов, которые необходимы для потребителя внутри страны, но из-за отсутствия логистики и складов хранения раньше терялось до 40% овощей и фруктов. «Сельхозпроизводители выращивали продукты, а без рынков сбыта их урожаи сгнивали на огороде или скармливались скоту. Сельхозпроизводитель не получал прибыль, а потребитель - национальный качественный продукт », - отметил министр. По словам главы Минагрополитики, инициированная Правительством программа развития логистики и овощехранилищ позволит ликвидировать эти недостатки и Украины станет менее импортозависимой в различных сегментах продуктов питания, в том числе и фруктово-овощном.

«Экспорт овощей и фруктов уже вырос втрое. Уже отечественные аграрии экспортируют картофель, наши яблоки конкурируют с польскими на рынках Российской Федерации. То есть мы постепенно и уверенно завоевываем внешние рынки и отвоевываем внутренние, избавляясь от импортозависимости », - сообщил глава Минагрополитики.

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Завтра дожди ожидаются на западе Украины

Завтра ночью в западных областях Украины ожидается местами небольшой, днем умеренный дождь, на Закарпатье и в Карпатах сильный дождь, на высокогорье с мокрым снегом.

На остальной территории Украины без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и в первой половине дня в Украине туманы. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, на западе отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла (ночью на востоке и в Карпатах около 0°, днем в южных областях 5-10° тепла, в Крыму до 15°).

В Киевской области в четверг - без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла.

В Киеве температура ночью и днем 4-6° тепла.

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