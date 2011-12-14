Злочевский принял участие в церемонии инаугурации биосферного резервата «Розточчя» во Львове

Сегодня в городе Львов состоялась процедура инаугурации биосферного резервата "Розточчя".

Торжественные мероприятия проходили во Дворце Потоцких при участии Министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, главы Львовской областной госадминистрации Михаила КОСТЮКА, представителей Комитета МАБ ЮНЕСКО, парков и заповедников, местной власти, представителей польских природоохранных учреждений и других гостей, сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

Во время инаугурации состоялось вручение Украине сертификата ЮНЕСКО о признании Биосферного резервата "Розточчя" площадью около 75 тысяч гектаров и включении его во Всемирную сеть биосферных резерватов. "Это мероприятие завершает сложную и длительную работу органов исполнительной власти, местного самоуправления, научно-исследовательских, образовательных и общественных организаций, которая длилась с 2004 года", - отметил Министр экологии и природных ресурсов Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Пока что создан биосферный резерват "Розточчя" лишь на территории Украины. После того, как польская сторона сделает определение Польской части биосферного резервата в Розточчи, будет подготовлена общая номинация о создании трансграничного биосферного резервата "Розточчя". "Сегодня мы с приятностью отмечаем, что у наших польских коллег проектные работы по созданию трансграничного биосферного резервата завершены и впереди остался лишь организационный этап", - подытожил Н. ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. 29 июня 2011 года на 23-й сессии Комиссии МАБ ЮНЕСКО, которая проходила в г. Дрезден (Германия) было принято решение об объявлении Биосферного резервата "Розточчя" общей территорией 74,8 тыс.га и включение его ко Всемирной сети биосферных резерватов. Резерват создан как украинский участок проектируемого международного украинско-польского биосферного резервата в регионе Розточчя. В состав резервата вошли территории природного заповедника "Розточчя", Яворивского национального природного парка, регионального ландшафтного парка "Равское Розточчя" и прилегающие территории.

Сейчас в Украине существует восемь биосферных резерватов и все они - целостные природоохранные территории. Биосферный резерват "Розточчя" - первый резерват в Украине нового типа, в соответствии с Севильской стратегией. Это не природоохранное учреждение (биосферный заповедник), а территория, которая включает в себя отдельные природоохранные объекты в виде естественных ядер для сохранения биомногообразия и этим создает базу для проведения международных научных исследований.