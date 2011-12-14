Клюев считает достижением правительства возврат к социально-экономическому планированию

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ считает достижением правительства возврат к среднесрочному социально-экономическому планированию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, анализируя итоги работы правительства в 2011 году.

«В течение всех предыдущих лет, как вам известно, в системе государственного управления почти полностью была утрачена эта функция. И последствия этого мы ощутили в результате мирового финансового кризиса», - сказал А.КЛЮЕВ.

Кроме того, А.КЛЮЕВ сообщил, что принятие законопроекта о стратегическом планировании Верховной Радой в целом ожидается на следующей неделе.

«В этом году законопроект будет принят Верховной Радой на следующей неделе», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что правительство утвердило программу социально-экономического развития на 2011-2013 годы.

«Эта программа является действенным инструментом реализации средне и долгосрочных государственных программ», - сказал он.

А.КЛЮЕВ отметил, что по результатам выполнения этой программы во внешней торговле Украины ожидается положительное сальдо внешнеторгового баланса.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О государственном стратегическом планировании».

Законопроект определяет правовые, экономические и организационные принципы формирования целостной системы государственного стратегического планирования развития страны, устанавливает общий порядок разработки, одобрения, выполнения, мониторинга, оценки, контроля документов государственного стратегического планирования, а также полномочия участников такого планирования. Определены принципы государственного стратегического планирования.