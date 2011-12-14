На заседании Кабмина в конце декабря не исключены кадровые решения - Клюев
Расширенное заседание правительства запланировано на конец декабря, на котором, не исключено, будут сделанные определенные кадровые решения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.
«Я считаю, что могут быть кадровые изменения. Всегда должна быть конкуренция у любого чиновника, у любого руководителя. Он четко должен чувствовать дыхание в затылок, тогда человек собирается и эффективнее работает», - сказал он.
По словам А.КЛЮЕВА, один из основных вопросов на расширенном заседании – реализация президентских реформ, а также план действий по реализации президентских реформ.
Первый вице-премьер оценивает выполнение президентских реформ на уровне более 90%.
По его словам, этот процесс включает подготовку, принятие и реализацию документов, связанных с проведением реформ.