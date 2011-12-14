В конце декабря Кабмин ждут кадровые изменения?
Расширенное заседание правительства запланировано на конец декабря, на котором, не исключено, будут сделанные определенные кадровые решения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.
«Я считаю, что могут быть кадровые изменения. Всегда должна быть конкуренция у любого чиновника, у любого руководителя. Он четко должен чувствовать дыхание в затылок, тогда человек собирается и эффективнее работает», - сказал он.
По словам А.КЛЮЕВА, один из основных вопросов на расширенном заседании – реализация президентских реформ, а также план действий по реализации президентских реформ.
Первый вице-премьер оценивает выполнение президентских реформ на уровне более 90%.
По его словам, этот процесс включает подготовку, принятие и реализацию документов, связанных с проведением реформ.