Руководитель «Харьковтеплосети» уволен за попытку купить дорогую иномарку - Клюев

Руководитель «Харьковтеплосети» был уволен за попытку приобрести для предприятия дорогой автомобиль марки BMW X5.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

«Мы этого руководителя уволили», - сказал он.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что на следующей неделе правительство планирует подать в Верховную Раду изменения в действующий закон о государственных закупках.

«Подготовили изменения в закон о госзакупках. Было несколько законопроектов, мы их объединили в один», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что в первую очередь изменения будут касаться работы государственных монополий по закупкам тепла, газа и электроэнергии. Также будут два отдельных режима осуществления закупок госпредприятиями, в случае если они осуществляются за собственные средства предприятия и за бюджетные средства. По словам А.КЛЮЕВА, целью такого размежевания является повышение конкурентоспособности государственных предприятий.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 1 декабря заявил, что правительство в скором времени примет меры по существенному сокращению числа служебных автомобилей чиновников.

Он также заявил, что вся информация о нарушениях при закупке автомобилей будет проверена и виновные понесут ответственность.