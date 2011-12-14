Главное на 14 декабря (вечер)

Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет об отсутствии гарантий со стороны России и Европейского Союза по объемам транзита природного газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на брифинге в Киеве.

«На сегодня гарантий нет – ни со стороны России, даже на 2012 год, ни со стороны Евросоюза», - сказал он.

При этом он отметил, что «Нафтогаз Украины» уже начал модернизацию газотранспортной системы (ГТС) за собственные средства.

«Но мы должны видеть, под что должна проходить эта модернизация», - отметил В.ЧУПРУН.

По его словам, по предварительным подсчетам, модернизация ГТС обойдется в 5,3 млрд. долл., а срок реализации проекта составит 5-7 лет.

«Для того, чтобы содержать ее (ГТС – УНИАН), туда надо постоянно вкладывать соответствующие средства», – добавил он.

В то же время, В.ЧУПРУН отметил, что «без российского газа ГТС сохранить и поддерживать невозможно. Иначе нашей трубе будет «труба».

Кроме того, В.ЧУПРУН выразил обеспокоенность пассивностью европейских банков, с которыми была достигнута договоренность о финансировании модернизации ГТС. «Полное отсутствие активности европейских банков», – добавил он.

Вместе с тем, он выразил надежду, что первый транш от европейских банков в объеме 308 млн. долл. поступит в 1-м квартале 2012 года.

Проект государственного бюджета на 2012 год, исходя из цены на газ для Украины в размере 416 долл. за тысячу кубометров, для второго чтения в Верховной Раде правительство подаст на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ на пресс-конференции в среду.

Он сообщил, что правительство планирует одобрить документ на заседании Кабинета министров в понедельник, 19 декабря.

При этом он отметил, что в проекте бюджета на 2012 год, принятом парламентом в первом чтении, была заложена такая же цена газа.

«В понедельник будет рассмотрен проект бюджета для второго чтения на Кабмине, и мы будем выносить его на Верховную Раду на следующую неделю», - сказал А.КЛЮЕВ.

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру энергохолдинга ДТЭК, на сегодняшнем проводимом НЭК «Укрэнерго» аукционе на право экспорта электроэнергии в 2012 году, выкупили доступ к межгосударственному сечению по направлениям в Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову, и частично Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в ходе аукциона ООО «Востокэнерго» приобрело 545 МВт сечения «Бурштынская ТЭС – Словакия, Венгрия, Румыния» за 110 тыс. грн. Все 9 лотов сечения приобретены компанией по стартовой цене.

Кроме того, ООО «Востокэнерго» выкупило 235 МВт сечения по направлению в Польшу за 10 тыс. грн. также по стартовым ценам.

Также энергогенерирующая компания выкупила 650 МВт сечения по направлению в Беларусь за 25 тыс. грн. Помимо этого, ООО «Пауэр Трейд» выкупило в ходе аукциона 700 МВт сечения по направлению в Молдову за 25 тыс. грн. Все лоты указанного сечения также были выкуплены по стартовой цене.

Госпредприятие «Укринтерэнерго» в ходе торгов приобрело 250 МВт сечения «Украина-Беларусь» за 50 тыс. грн. При этом при покупке указанных трех лотов наблюдалась конкурентная борьба между «Востокэнерго» и «Укринтерэнерго», в результате которой стоимость лота выросла в 4 раза – с 5 до 20 тыс. грн.

Сечение «Украина-энергосистема России» было снято с торгов из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

К участию в сегодняшних торгах аукционная комиссия НЭК «Укрэнерго» допустила ООО «Востокэнерго», ООО «Пауэр Трейд» и «Укринтерэнерго». В то же время аукционная комиссия не допустила к участию в торгах ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ».

Как пояснила журналистам председатель аукционной комиссии Татьяна МУРАВЬЕВА, компания не была допущена к торгам, поскольку системный оператор не согласовал ее внешнеэкономический контракт в части его соответствия техническому регламенту.

«Внешнеэкономический контракт (Белойцерковской ТЭЦ - УНИАН) не был согласован «Укрэнерго» в части технического обеспечения», - сказала Т.МУРАВЬЕВА, отметив при этом, что к компании был ряд замечаний, одним из которых являлось отсутствие идентификационного кода EIC, который является обязательным для трейдеров, реализующих электроэнергию на европейском рынке.

Как заявил журналистам представитель Белоцерковской ТЭЦ Андрей КОШЕЛЮК, компания не согласна с действиями аукционной комиссии и намерена обжаловать недопуск ее к аукциону в судебных инстанциях.

В ЕС считают неконструктивной позицию России относительно Транскаспийского газопровода.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный дипломат ЕС накануне саммита ЕС-Россия, который начнется сегодня и продолжится завтра.

“Россия в виде аргументов использует угрозы национальной безопасности или нарушение Азербайджаном и Туркменистаном международных конвенций. Мы считаем, что тон и аргументы в этой дискуссии – неконструктивны и враждебны”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, ЕС считает, что Азербайджан и Туркменистан имеют право самостоятельно определяться относительно своего будущего.

Финансы

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-октябре 2011 года составил 97 млрд. 372,2 млн. грн. против 44 млрд. 615 млн. грн. за январь-октябрь 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период прибыль получили 59,8% предприятий страны, их финансовый результат составил 181 млрд. 789,7 млн. грн.

С убытком отчетный период завершили 40,2% предприятий Украины, их финрезультат составил 84 млрд. 417,5 млн. грн.

По данным Госстата, отчетный период завершили с убытком 42,2% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 31 млрд. 096,2 млн. грн. Прибыль получили 57,8% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 91 млрд. 784,1 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-октябрь 2011 года составил 60 млрд. 687,9 млн. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-ноябре 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 13,6% по сравнению с январем-ноябрем 2010 года и составил 310,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-ноября 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Киевской области – на 22,3% – до 14 млрд. 840,5 млн. грн., Винницкой области – на 18,7% – до 6 млрд. 577,5 млн. грн., Житомирской области – на 17,3% – до 5 млрд. 849,2 млн. грн., Черкасской области – на 17,1% – до 6 млрд. 401,6 млн. грн.

Реальная заработная плата выросла на 11,4% против аналогичного месяца прошлого года, сообщает Правительственный портал.

По информации первого заместителя министра социальной политики Василия НАДРАГИ, средний размер заработной платы в октябре 2011 года составил 2729 грн., что на 17,5% больше октября 2010 года. Реальная заработная плата выросла на 11,4% против аналогичного месяца прошлого года.

„Как вы знаете, наше правительство 4 раза поднимало минимальную заработную плату в этом году, и с 1 декабря она составляет 1004 грн. Это - на 9% (или на 82 грн.) больше, чем в 2010 году. Также с 1 декабря повышен размер I тарифного разряда ЕТС до 704 грн., что на 104 грн. (на 17,3%) больше, чем в 2010 году”, - сказал В.НАДРАГА.

Он также сообщил, что по состоянию на 1 октября 2011 года средний размер пенсии составляет 1 230,46 грн. и увеличился на 107 грн. (9,5%) против октября 2010 года. Кроме того, с 1 декабря с.г. вместе с другими соцстандартами повышен размер минимальной пенсии до 800 грн., что на 66 грн. (или на 9,0%) больше, чем получали пенсионеры в прошлом году.

При этом В.НАДРАГА напомнил, что инфляция в январе-ноябре (или с начала года) составляла всего 4,4%. В прошлом году за тот же период она составила 8,2%.

Промышленность

В Украине рост промышленного производства в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2010 года составил 3,8%, в январе-ноябре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в ноябре по сравнению с октябрем т.г. спад промпроизводства составил 2,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в ноябре т.г. против ноября 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 7,8% (к октябрю т.г. – спад 1,3%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 5,5% (к октябрю т.г. – спад 3,3%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 9,7% (к октябрю т.г. – рост 0,3%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в ноябре т.г. по сравнению с ноябрем 2010 года составил 0,8% (к октябрю т.г. – спад 5,3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 4% (к октябрю т.г. – спад 5%).

В легкой промышленности в ноябре зафиксирован спад объемов производства на уровне 9,1% (к октябрю т.г. – спад 3,9%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 8,3% (к октябрю т.г. – спад 4%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 12,1% (к октябрю т.г. – спад 3,5%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в ноябре т.г. против ноября 2010 года составил 2,2% (к октябрю т.г. – спад 0,2%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,8% (к октябрю т.г. – спад 1,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – рост 0,6% (к октябрю т.г. – рост 4,8%).

В химической и нефтехимической промышленности в ноябре т.г. против ноября 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 10,2% (к октябрю т.г. – рост 7,9%), в том числе в химическом производстве – рост 14,8% (к октябрю т.г. – рост 11%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 7,1% (к октябрю т.г. – спад 4,5%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 0,8% (к октябрю т.г. – спад 12%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в ноябре т.г. по сравнению с ноябрем 2010 года спад производства составил 1,4% (к октябрю т.г. – спад 7%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 0,6% (к октябрю т.г. – спад 9,4%), в частности, в производстве машин и оборудования – спад 2,2% (к октябрю т.г. – спад 9,3%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 6% (к октябрю т.г. – спад 2%), в производстве транспортного оборудования – спад 3,6% (к октябрю т.г. – спад 14,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 14,2% (к октябрю т.г. – рост 8,3%).

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре увеличилось на 39%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 89,7 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство автобусов в Украине в январе-ноябре увеличилось на 44,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3393 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 36,8% – до 2861 штуки.

Строительство

В Украине планируется создать Национальный совет по вопросам функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство подготовило соответствующий проект постановления.

«По поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Минрегион подготовил проект постановления Кабинета министров о создании Национального совета по вопросам функционирования ОСМД. В ходе работы данного органа рассмотрение проблем эффективного управления жилыми домами будет продолжено на качественно новом уровне», - отметил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК.

Планируется, что новый совещательно-консультативный орган будет работать под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В его состав войдут представители от ОСМД и Секретариата Кабмина, заместители министра экономического развития и торговли, финансов, юстиции, социальной политики, председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственной налоговой службы, Государственного агентства земельных ресурсов, а также главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирования в сфере коммунальных услуг, и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, заместитель главы Антимонопольного комитета, народные депутаты.

В пресс-службе сообщили, что на сегодняшнем заседании правительство приняло протокольное поручение, направленное на урегулирование ряда проблемных вопросов создания и деятельности ОСМД, в частности, относительно их взаимоотношений с естественными монополиями, упрощенного расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги малообеспеченным жителям домов, где действуют объединения, устранение целого ряда бюрократических препятствий и т.д.

Государственная политика

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции в Киеве назвал основные приоритеты, которые определяет для себя правительство Украины на следующий год.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

Среди главных приоритетов он назвал системные меры, связанные с созданием в Украине благоприятного бизнес-климата. «Мы последовательно продолжим дерегуляцию всех сфер экономики. В частности, в следующем году должны заработать «единое разрешительное» и «единое инвестиционное окно», - заявил А. КЛЮЕВ.

Другим приоритетом он назвал прямую бюджетную поддержку ряда проектов, направленных на структурную модернизацию промышленности и АПК.

Еще одним приоритетом первый вице-премьер определил энергоэффективность - на реализацию проектов по энергосбережению в 2012 году предполагается привлечь около 19,5 млрд. грн. небюджетных средств. Повышение энергоэффективности должно стать важнейшим условием оказания любой формы государственной поддержки предприятиям, сказал он.

«Мы должны обеспечить реализацию проектов по добыче в Украине энергоносителей, в том числе нефти, угля, шельфового и сланцевого газа, газа-метана из угольных пластов и плотных пород», - отметил А. КЛЮЕВ.

По его словам, еще один приоритет - один из самых главных - дальнейшее проведение взвешенной и ответственной социальной политики, направленной на поддержку покупательной способности граждан и обеспечение занятости населения. «В наших силах не допустить роста безработицы», - заявил первый заместитель руководителя правительства.

По его словам, проведение жесткого антиинфляционного курса и дальше будет в перечне основных правительственных приоритетов.

А. КЛЮЕВ также заявил, что главным критерием внешнеэкономической деятельности должно стать максимальная отмена любых барьеров для украинских товаров на внешних рынках.

Он также сказал, что с учетом начатых преобразований возникает необходимость в новой государственной региональной политике.

«Мы будем настойчиво продолжать политику реформ, которых общество ждало уже не один год», - подчеркнул А. КЛЮЕВ.

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