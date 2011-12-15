Анонс на 15 декабря

* Состоится пленарное заседание VIII сессии Киеврады VI созыва.

* В Министерстве инфраструктуры Украины состоится конференция «Украина транспортная: перспективы стабильного развития», организованная при участии представительства ЕК в Украине. Вопросы: реформирование железнодорожной и морской отрасли, система управления автомобильными дорогами и усиление ответственности местных органов власти за состояние инфраструктурных объектов местного значения, укрупнение операторов и создание конкуренции на рынке автомобильных пассажирских перевозок и др. Пресс-конференция советника-посланника, руководителя Программ внешней помощи Представительства ЕС в Украине Эндрю Разбаша и представителей Мининфраструктуры Украины.

* Состоится конференция «Какие проекты недвижимости будут финансироваться в 2012 году». Участники: Лев Парцхаладзе, председатель совета директоров Конфедерации строителей Украины, Игорь Лысов, зам.главы комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ; Георгий Цагареишвили, ген.директор компании «IN-СAP Development»; Олег Салмин, ген.директор и член совета директоров компании «XXI Век»; Анатолий Денисенко, президент ИБК «Авантаж»; Наталья Доценко-Белоус, адвокат, Василь Кисиль и Партнеры; Наталия Стельмах, глава Инвестиционного департамента компании DTZ; Александр Носаченко, управляющий директор Colliers International; Сергей Волков, советник Главы правления Ощадбанка Украины и др.

* Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев и Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко примут участие в презентации трамвая „Белкоммунмаш”, производство которого планируется наладить в Украине на базе трехстороннего украинско-белорусско-российского предприятия.

* 20-е заседание Межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества под председательством Андрея Клюева и Владимира Семашко. Церемония подписания двусторонних белорусско-украинских документов. По завершению – короткий брифинг.

* XIII Всеукраинский съезд Украинского союза промышленников и предпринимателей. Ожидается участие первого зам.главы АПУ И.Акимовой, первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины А. Клюева, председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики В.Хомутынника, представителей НБУ, руководителей научных учреждений.

* Состоится международная конференция на тему: «Перспективы евразийской интеграции Украины». Организатор форума - депутатская группа ВРУ по межпарламентским связям с Российской Федерацией. Участники: ответственный секретарь Таможенного Союза С.Глазьев, первый зам.председателя Совета Федерации ФС РФ А.Торшин, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ В.Геец, народный депутат Украины В.Коновалюк, народные депутаты Украины, эксперты, политологи. Будут обсуждаться геополитические приоритеты Украины, российско-украинские отношения, а также экономические и политико-гуманитарные перспективы в выборе Украиной евразийского вектора.

* Проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Агроинвест», Национальный пресс-клуб «Украинская перспектива», Житомирский, Черниговский и Черкасский пресс-клубы поведут медиа мероприятие, в программе которого: презентация Проекта USAID «Агроинвест», творческий конкурс по осведомленности журналистов о земельной реформе, тренинг «Тематическая сегментация как средство организации высокоэффективной работы журналистов» и круглый стол на тему: «Как будет формироваться земельный рынок в Украине после отмены ВРУ моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения?». Приглашены: М.Мартин, директор офиса экономического роста Миссии USAID в Украине; Н.Калюжный, зам.председателя Государственного земельного агентства Украины; С.Терещук, член Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; И.Томич, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины и др.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Бесплатная передача квартир и роль ГИУ в обеспечении жильем граждан. Недвижимость и ипотека - что ожидает украинский рынок?». В работе примет участие председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор Миргородский. Вопросы: Как проходит процесс бесплатной передачи квартир территориальным общинам, сколько граждан, наконец, получат право распоряжаться свои жильем. Выполнение обязательств ГИУ перед инвесторами. Что происходило на рынке ипотеки и связанной с ним строительной отрасли. Какие мероприятия осуществляет ГИУ для поддержки строительства. Как вернуть доверие населения к инвестированию в строительство. Что планирует ГИУ для стимулирования ипотечного рынка (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (050) 255-44-71, (067) 658-92-20, e-mail: pr@ipoteka.gov.ua.

* Круглый стол на тему: «Какое налоговое законодательство поможет развитию благотворительности в Украине?». Организатор - Украинский независимый центр политических исследований в рамках ІІ Национального Конгресса «Благотворительная Украина». Ведущие: Максим Лациба (Украинский независимый центр политических исследований) и Александр Винников (Сеть развития европейского права).

*Официальный визит в Украину Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона. Встреча Президента Украины и Президента Республики Таджикистан с представителями СМИ. Участие Президента Украины и Президента Республики Таджикистан в украинско-таджикском бизнес-форуме.

* Круглый стол на тему: «Демпинг на депозитном рынке: какие дополнительные риски для системы и вкладчиков означает волна повышения процентных ставок?». Организатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Анжела Пригожина, старший финансовый специалист представительства Всемирного банка в Украине; Сергей Подрезов, председатель правления АО «Сбербанк»; Борис Тимонькин, председатель правления АО «Укрсоцбанк»; Владимир Хлывнюк, председатель правления ПАТ «Банк «Финансы и Кредит»; Александр Ведяхин, первый зам.председателя правления АО «Дочерний банк «Сбербанка России»; Роман Шпек, старший советник ПАТ «Альфа-Банк (Украина) » и др.

* На ПАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» состоится церемония завершения инвестиционного проекта стоимостью 11 млн. евро. Этот проект явился окончательным этапом создания ІІ-й очереди завода гофротары и заключается в установке двух новых современных линий по производству упаковки из гофрокартона в комплексе с упаковочной и транспортной линиями.Новые линии обеспечат прирост производства упаковки из гофрокартона в 8 млн.кв.м в месяц и повысят мощность завода по переработке гофрированного картона до 230 млн.кв.м. Введение в действие новых линий позволит производить гофротару любого конструктива с высококачественной флексопечатью без ограничений в тираже, увеличит мощности переработки гофрокартона в транспортную тару до 230 млн. кв. м в год и обеспечит работой 415 человек.

* Состоится презентация нового терминала международного аэропорта «Киев», открытие которого состоится накануне Чемпионата Европы по футболу «Евро-2012». Будет представлен обновленный бренд аэропорта «Киев», состоится экскурсия по территории нового терминала, ознакомление с возможностями комплекса аэропорта; полет над взлетной полосой .

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Старт общенациональной программы подготовки специалистов по программированию в Центре подготовки сертифицированных программистов». Участники: Сергей Ищеряков, доцент высшего учебного заведения “Галицкая Академия”, г. Ивано-Франковск; Игорь Лисицкий, вице-президент ассоциации “Информационные технологии Украины”, г. Киев; Николай Сидоров, проф., зав.кафедры инженерии программного, Игорь Дранчук, студент 2-го курса “Галицкой Академии”, программист компании bvblogoc, г. Ивано-Франковск; Игорь Романчик, выпускник Ивано-Франковского национального университета нефти и газа (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 099-422-7374, uaitmentor@gmail.com.

* Состоится заседание Центра социально-консервативной политики (Украина) на тему: «Украина в глобальном мире: выбор накануне саммитов Украина-ЕС и ЕврАзЭС». Участники: ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза Сергей Глазьев; депутат ВРУ Валерий Коновалюк; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко; президент ЦСКП (Украина) Юрий Липчевский; руководитель социологической компании R&B Евгений Копатько; директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов; директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер; директор по аналитической работе ЕБР Владимир Ясинский и др.

* Состоится церемония награждения победителей проекта Green Awards Ukraine 2011. Green Awards первый в Украине независимый конкурс деловых и социальных «зеленых» проектов, в ходе которого оцениваются проекты в сфере экологически чистых технологий, товаров, услуг, возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также проекты в области охраны окружающей среды. К публичной защите во втором этапе конкурса отобрано 44 из более 100 заявленных «зеленых» проектов. На церемонии будет присутствовать министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский. Среди номинантов: ООО «ТИС Эко», Activ Solar, ООО ВНП, Ровенский ЦМИ, ДТЭК, ОАО ИНТЕРПАЙП НТЗ, МТС, «Уманский тепличный комбинат», Всеукраинская общественная организация «Жива планета», ООО «Биохим Групп», «BIO AUTO», Азовская нефтяная компания, ЧАО «Крафт Фудз Украина», ПАО «Баштанский сырзавод», ЧАО «ГринКо», ООО «Эволюшен Медиа», и др. Программа включает выступление финалистов талант-шоу Украины – групп «В.О.Д.А.», «Анна - Мария», Павла Табакова, Ирины Сказиной. Гости вечера: Алеша, Павел Гудимов, Алексей Матиас, Джамала.

* Пресс-конференция: "Лояльность персонала в Украине: актуальные тенденции. Развитие рынка труда Украины в 2012", в ходе которой эксперты рекрутинговой компании "Форсаж" представят результаты второго исследования лояльности сотрудников компаний, которые работают в Украине, а также поделятся прогнозами о развитии рынка труда в 2012 году. Участники: Елена Грищук, директор рекрутинговой компании "Форсаж"; Оксана Кондратенко, директор компании "HR Practice", бизнес-консультант; Людмила Залевская, специалист по корпоративным связям и pr рекрутинговой компании "Форсаж".

* Пресс-конференция на тему: «Какими будут тарифы на холодную воду после новаций в сфере коммунальных услуг?». Участники: директор Институт города Александр Сергиенко и руководитель жилищно-коммунальных программ общественной сети «Опора» Татьяна Бойко.

* Пресс-конференция начальника ГУ контроля за благоустройством КГГА Сергея Садового на тему: «Как сделать Киев городом образцового европейского благоустройства».

* Пресс-конференция на тему: «Запрещение рекламы лекарств в Украине: информационный барьер для пациентов или забота о здоровье нации?». Участники: Андрей Павловский, народный депутат Украины, один из авторов Законопроекта о запрещении рекламы лекарственных средств; Владислав Онищенко, председатель Правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения; Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

* При участии заместителя Председателя ВРУ Николая Томенко состоится круглый стол на тему: «Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения и пути их решения в принимающих городах чемпионата Европы 2012 года по футболу». Мероприятие проводится комитетами Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма; строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и по вопросам транспорта и связи.

* Состоится заседание, посвященное 60-й годовщине создания первого в континентальной Европе и Советском Союзе компьютера «МЭСМ» и 50-й годовщине создания и начала серийного выпуска первой в СССР управляющей машины широкого назначения «Днепр». Организатор - Институт кибернетики имени В.Глушкова НАНУ. Заседание откроет директор Института кибернетики имени В.М.Глушкова НАНУ И.Сергиенко.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63