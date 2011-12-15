ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Как будут вести себя основные валюты мира в 2012 году - прогноз Morgan Stanley» пишет: аналитики одного из крупнейших банков мира Morgan Stanley считают, что по наиболее близкому украинцам доллару ожидается рост курса, а вот евро - падение…

http://delo.ua/finance/kak-budut-vesti-sebja-osnovnye-valjuty-mira-v-2012-godu-prognoz-169878/

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Также «Дело» в публикации «Клюев не исключил кадровых перестановок в Кабмине к концу года» пишет: "Каждый из министров четко должен чувствовать дыхание в затылок", - сказал Клюев, уточнив, что слухи об увольнениях только подстегивают министров к более продуктивному выполнению своих обязанностей…

http://delo.ua/ukraine/kljuev-ne-iskljuchil-kadrovyh-perestanovok-v-kabmine-k-koncu-goda-169840/

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«Дело» в публикации «Восстановление украинской металлургии начнется в феврале-марте 2012 года - мнение» пишет: падение производства стали в Украине продлится до февраля-марта 2012 года, затем начнется восстановление отрасли – повысятся спрос и цены на металл, а вместе с этим вырастет и производство стали, считают эксперты…

http://delo.ua/business/vosstanovlenie-ukrainskoj-metallurgii-nachnetsja-v-fevrale-marte-2-169876/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Еда за бортом», в котором пишет: на внутренних рейсах крупнейших украинских авиакомпаний больше не будут кормить. В "АэроСвите", МАУ и "Днеправиа" отменили бортпитание в эконом-классе, объясняя это стремлением сократить расходы. Отказ от бесплатных услуг становится мировой тенденцией — по прогнозам, глобальная индустрия авиаперевозок в следующем году может понести убытки свыше $8 млрд в случае начала рецессии…

http://www.kommersant.ua/doc/1838538

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Промышленность начала обратный отсчет», в котором пишет: снижение темпов роста украинской промышленности оказалось меньше ожидаемого — на фоне ухудшения работы металлургии и машиностроения остальные отрасли показали в ноябре хороший результат. В правительстве рассчитывают, что это позволит увеличить промышленное производство по итогам года на 7,5%, а ВВП — на 5%. Однако это не остановит торможения экономики в 2012 году, предупреждают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1838498

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Издание «Экономические известия» в публикации «Финрегуляторов спустят с цепи» пишет: Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку разрешат не согласовывать с Госкомпредпринимательства свои нормативные акты, связанные с регистрационными процедурами, стандартами раскрытия информации и применением мер влияния к участникам финансовых рынков. Эксперты c опаской относятся к расширению полномочий комиссий…

http://finance.eizvestia.com/full/finregulyatorov-spustyat-s-cepi

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Порченые продукты пополнят госбюджет», в котором пишут: штрафы для производителей некачественных продуктов питания станут дополнительным источником пополнения государственной казны. Николай Азаров поручил первому вице-премьеру Андрею Клюеву разработать законопроект об ужесточении контроля за качеством продукции на внутреннем рынке…

http://state.eizvestia.com/full/porchenye-produkty-popolnyat-gosbyudzhet

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«Экономические известия» публикуют материал «Надежды озвучили», в котором пишут: в Минэнергоугля назвали стоимость российского газа, которую стремится получить по итогам переговоров с Москвой украинская сторона, - $224 за 1 куб. м. Но и эта цена не поможет «Нафтогазу» переступить «точку убыточности». Однако, как считают в Кабмине, снижение стоимости газа поможет сократить издержки отечественной промышленности…

http://state.eizvestia.com/full/nadezhdy-ozvuchili

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Газета «Сегодня» в публикации «В БТИ - километровые очереди, киевляне занимают место с 5 утра» пишет: люди спешат оформить сделки, а бэтэишники жалуются: работать некому…

http://www.segodnya.ua/news/14320614.html

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Также «Сегодня» в публикации «Банкиры не понимают, как работать с инвестмонетами от НБУ» пишет: в Украине началась активная реклама анонсированных еще в ноябре новых продуктов от Нацбанка — инвестиционных монет и инвестиционных сертификатов (они же золотые сертификаты)…

http://www.segodnya.ua/news/14320596.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «UC Rusal просит о смягчении условий по кредитам» пишет: UC Rusal просит банки разрешить не платить проценты по кредитам в следующем году. Если цены на алюминий продолжат падать, у компании на это может не оказаться средств…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1453425/besprocentnyj_alyuminij

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Также «Ведомости» в публикации «Путин в десятый раз поговорит с населением» пишут: сегодня председатель правительства и кандидат в президенты РФ Владимир Путин в десятый раз поговорит с населением в прямом эфире. Чиновники месяц работали над ответами…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1453426/putin_otvetit_po_kirpichu

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Издание «Известия» в публикации «РЖД может выставить на продажу вокзалы» пишет: для развития инфраструктуры монополия готова вывести их из оборота…

http://izvestia.ru/news/509727

(УНИАН)