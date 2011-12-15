В МИД не исключают, что 19 декабря Соглашение об ассоциации с ЕС не будет парафировано

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что в ходе саммита Украина - Европейский Союз 19 декабря Соглашение об ассоциации парафировано не будет.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

Он отметил, что украинская сторона имеет политическую волю к тому, чтобы парафировать это соглашение, однако этот процесс двухсторонний и поэтому готовность к парафированию документа должна быть с двух сторон.

«В принципе, мы видим, что есть сомнения, готов ли Европейский Союз непосредственно 19 декабря выйти на парафирование документа. В связи с этим, мы не исключаем, что процедура парафирования может и не состояться 19 декабря», - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, для Украины важно, чтобы именно на саммите на высшем политическом уровне было заявлено, что переговоры завершены и требуется провести технические процедуры, чтобы через парафирование текст был готов к подписанию и дальнейшей ратификации.

О.ВОЛОШИН отметил, что само по себе парафирование не вводит документ в действие, а лишь констатирует, что переговоры завершены и текст сторонами согласован. «А дальше все равно нужна политическая воля и готовность сначала подписать соглашение, а затем ратифицировать», - добавил О.ВОЛОШИН.

Как сообщалось, на 19 декабря 2011 года запланирован саммит Украина – Европейский Союз, где может быть парафировано Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

правка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.