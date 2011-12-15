Украина и Беларусь активизируют контакты на уровне МИД

Минск. Украина и Беларусь договорились активизировать контакты на уровне внешнеполитических ведомств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Беларуси, соответствующая договоренность была достигнута 14 декабря в Киеве на встрече первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря ПЕТРИШЕНКО с первым заместителем министра иностранных дел Украины Русланом ДЕМЧЕНКО.

Встреча состоялась в рамках участия И.ПЕТРИШЕНКО в заседании белорусско-украинской межправительственной комиссии в Киеве. В ходе переговоров стороны обсудили состояние двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества, вопросы взаимодействия двух стран на международной арене, в том числе в рамках ОБСЕ и по линии ООН, а также возможности сотрудничества в формате интеграционных объединений.

«По итогам встречи достигнута договоренность об активизации контактов на уровне внешнеполитических ведомств, намечены направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, согласован для подписания в ходе заседания межправительственной комиссии План сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Беларусь и Украины на 2012-2013 годы», - сообщили в МИД Беларуси.

Справка УНИАН. 15 декабря в Киеве состоится 20-е заседание белорусско-украинской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Заседание пройдет под председательством первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА и первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира СЕМАШКО.

Стороны планируют рассмотреть вопросы двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, здравоохранения и др.

Кроме этого, вице-премьеры двух стран примут участие в презентации трамвая «Белкоммунмаш», производство которого планируется наладить в Украине на базе украинско-белорусско-российского предприятия.

Предыдущее заседание межправительственной белорусско-украинской межправительственной комиссии проходило в сентябре 2010 года в Минске.