В ЕС надеются, что 19 декабря будет объявлено о завершении переговоров по соглашению

В Евросоюзе не уверены, будет ли во время саммита Украина - ЕС 19 декабря объявлено о завершении переговоров о заключении Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Секции политики Представительства ЕС в Украине Ганнес ШРАЙБЕР во время экспертной толоки «Аргументы европеизации. Справка для украинца».

«Надеюсь, что возможно. Во время саммита президенты смогут объявить о согласовании текста. Это может произойти, а может не произойти, еще не знаю», - сказал Г.ШРАЙБЕР.

Он отметил, что текст Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС еще не согласован.

По словам политика, это соглашение касается не только экономических вопросов, но и таких ценностей, как демократия, права человека и верховенство права.

Он отметил, что даже для стран, которые начинают переговоры о членстве в ЕС, бывают ситуации, когда такие переговоры перерывались из-за негативных событий именно в области демократии.

«Соглашение о создании ЕС предусматривает возможность, что права членства страны могут быть остановлены в случае серьезных негативных событий именно в области демократии, верховенства права или прав человека», - сказал Г.ШРАЙБЕР.

Он отметил, что подписание и ратификация этого соглашения будут в большой степени зависеть от того, что будет происходить в этих сферах.

«Надеюсь, что мы сможем завершить переговоры, и что политические условия вскоре позволят соглашению вступить в силу», - добавил он.

По словам Г.ШРАЙБЕРА, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС содержит 1800 страниц, в то время, как предыдущие соглашения, которые ЕС заключал с другими странами, содержат 40-50 страниц.

«Это уникальное соглашение, которое предоставляет уникальные перспективы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 декабря, директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сказал, что в Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что в ходе саммита Украина - ЕС 19 декабря Соглашение об ассоциации не будет парафировано.

Он отметил, что у украинской стороны есть политическая воля к тому, чтобы парафировать это соглашение, однако этот процесс двусторонний, и потому готовность к парафированию документа должна быть с двух сторон. По его словам, для Украины важно, чтобы именно на саммите на высшем политическом уровне было заявлено, что переговоры завершены, и нужно провести технические процедуры, чтобы через парафирование текст был готов к подписанию и последующей ратификации.

О.ВОЛОШИН отметил, что само по себе парафирование не вводит документ в действие, а лишь констатирует, что переговоры завершены и текст сторонами согласован. «А дальше все равно нужна политическая воля и готовность сначала подписать соглашение, а затем ратифицировать», - добавил О.ВОЛОШИН.

Как сообщалось, на 19 декабря 2011 года запланирован саммит Украина - Европейский Союз, где может быть парафировано Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.