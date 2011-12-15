В украинских судах можно использовать русский и другие языки - решение КС

Конституционный Суд Украины разрешил использовать в судах наряду с государственным региональные языки и языки национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении КС, которое было принято 13 декабря и обнародовано сегодня по представлению 54 народных депутатов.

"Оснований для признания неконституционными положений части 4, 5 статьи 12 закона "О судоустройстве и статусе судей" об использовании в судах наряду с государственным региональных языков или языков национальных меньшинств в соответствии с законом Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в порядке, установленном процессуальным законом, нет", - говорится в решении КС.

Народные депутаты считают, что оспариваемые ими положения противоречат ч.2 ст.8 и ч.1 ст 10 Конституции Украины, а также закону о ратификации Европейской хартии о региональных языках или языках меньшинств.

В частности, как указывается в представлении, данными актами предусмотрено, что региональные языки или языки меньшинств в судах могут применяться в судебном процессе только на территории отдельных судебных округов и исключительно в части предоставления разрешения на подачу документов и доказательств региональными языками или языками меньшинств.

В то же время, из контекста ст.12 закона "О судоустройстве и статусе судей" следует, что применение в судебном процесс всех языков, определенных в законе О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, распространяется на территории всей Украины без каких-либо ограничений, подчеркивают депутаты.