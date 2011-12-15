Главное на 15 декабря (день)

Финансы

Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз рейтинга обязательств Украины на уровне В2 в национальной и иностранной валютах со стабильного на негативный.

Об этом говорится в сообщении Moody`s, переданного УНИАН.

В сообщении указывается, что основными причинами для снижения прогноза рейтинга стало: увеличение рисков в связи с отсутствием прогресса в программе сотрудничества с Международным валютным фондом; риски снижения экономического развития в условиях ослабления мировой экономики; политические риски, связанные с парламентскими выборами, проведение которых запланировано на 2012 год.

Правительство предлагает создать равные условия для участия в государственных закупках как госпредприятий, так и предприятий других форм собственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

По словам чиновника, в январе 2012 года парламент рассмотрит соответствующие изменения в законодательство, регулирующее государственные закупки.

«Там в первую очередь учтены моменты, которые касаются работы государственных монополий и предприятий государственной формы собственности. Например, если госпредприятие делает закупки за собственные оборотные средства – это один режим, если за средства Государственного бюджета – другой режим. Таким образом, мы поставим в равные, конкурентные условия как предприятия государственной формы собственности, так и предприятия других форм собственности», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также положительно оценил то, что сегодня не только Минэкономразвития, но и общественность в режиме он-лайн имеет возможность контролировать, какие ведомства и что именно закупают.

«Вы видите, что сегодня в Минэкономразвития «тендерной палаты» уже не существует. Согласно новому закону о госзакупках, другие министерства имеют собственные полномочия относительно государственных закупок, а МЭРТ осуществляет мониторинг этого процесса», – заявил первый вице-премьер-министр.

«Мы моментально реагируем, если видим, что то или иное ведомство хочет переступить границы дозволенного. Если есть попытки осуществить государственную закупку предметов роскоши, Минэкономразвития тут же прекращает эту операцию и соответствующие материалы передает в Генеральную прокуратуру», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что в этой работе очень помогают СМИ, которые пристально следят за ходом государственных закупок.

Отток капитала из России по итогам января-ноября текущего года составил порядка $74 млрд, в том числе в ноябре - около $10 млрд, сообщил журналистам первый зампред ЦБ России Алексей Улюкаев.

«Отток капитала по итогам этого года в 85 миллиардов долларов теоретически вполне возможен: у нас за 11 месяцев уже около 74 миллиардов долларов», – сказал А.Улюкаев, добавив, что в ноябре зафиксирован отток порядка $10 млрд.

Он уточнил, что данные за 11 месяцев и ноябрь – предварительные, передает РИА «Новости».

В Беларуси на государственном уровне принято предварительное решение о проведении амнистии капитала.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом на заседании круглого стола заявил заместитель директора Центра защиты прав собственности Республиканской конфедерации предпринимательства Игорь ЛЕДНИК.

По его словам, бизнес подготовил свои предложения по проведению амнистии капитала специально к заседанию, которое прошло в Нацбанке Беларуси в конце ноября.

«Однако заседание прошло в закрытом режиме, без участия представителей бизнес сообщества», - сказал И.ЛЕДНИК.

При этом он отметил, что, по информации источников из органов госуправления, принято предварительное решение о проведении амнистии капитала. По словам И.ЛЕДНИКА, бизнес рассматривает амнистию капитала, прежде всего, как инструмент для повышения экономической безопасности страны.

В свою очередь заслуженный юрист Беларуси, советник Международной финансовой корпорации Валерий ФАДЕЕВ заявил, что, прежде всего, должно быть принято политическое решение об амнистии капитала. При этом, по его словам, в рамках существующего законодательства провести амнистию капитала невозможно.

«Для этого необходимо подготовить соответствующую почву. В частности, внести изменения в действующую налоговую систему, законодательные акты об уголовной ответственности, а также более интенсивно осуществлять шаги по либерализации экономики», - сказал В.ФАДЕЕВ.

Он отметил, что если принять законодательный акт об амнистии капитала, но при этом ничего не поменять в действующем законодательстве, успеха не будет.

По словам эксперта, важно не только принять законодательный акт об амнистии капитала. «Многое будет зависеть от того, как он будет исполняться», - подчеркнул В.ФАДЕЕВ.

Энергетика

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) завершил конкурс по отбору оценщика 45,103% госпакета акций ОАО "Захидэнерго" и признал его победителем ООО "Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций" - Украина "(г. Киев)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Всего в конкурсе приняло участие 5 компаний-оценщиков.

Как сообщал УНИАН, в ходе приватизационного конкурса по продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» единственный участник конкурса - DТЕК Holdings Ltd - предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Как отметил представитель Фонда государственного имущества Украины в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ, в соответствии с законодательством, принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Объем добычи сырой нефти в Азербайджане в январе-ноябре 2011 года составил 42,2 миллиона тонн, природного газа - 23,8 миллиарда кубометров, говорится в сообщении Госкомстата страны.

Это, соответственно, на 10,4% и на 2,5% меньше по сравнению с показателями за аналогичный период 2010 года, передает РИА "Новости".

Строительство

Киевсовет утвердил Стратегию развития Киева до 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 89 из 110 зарегистрированных в зале депутатов городского совета.

Перед голосованием перед депутатами выступил председатель КГГА Александр ПОПОВ. Он отметил, что документ Стратегии готовился при участии специалистов, а также киевской общины. В результате, по его словам, в первый его вариант были внесены конструктивные изменения и коррекции.

А.ПОПОВ отметил также, что хотя реализация Стратегии и будет требовать более 80 млрд. евро, однако подавляющую часть этих средств предусматривается привлечь за счет инвестиционных проектов, включенных в Стратегию, и уже весной следующего года в столице будет проведен первый соответствующий инвестиционный форум.

За подготовленный на сегодняшнее заседание проект решения не проголосовали депутаты фракции «УДАР» Кличко и фракции "БЮТ-Батькивщина". После голосования А.ПОПОВ поблагодарил тех депутатов, которые поддержали Стратегию развития Киева до 2025 года. Также председатель КГГА обратился к депутатам, которые выступили против утверждения подготовленного документа. Он отметил, что надеется на то, что эти депутаты все равно будут выступать единой командой, «которая будет двигать экономику города и решать проблемы киевлян».

На заседание сессии сегодня пришел также экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО. Выступая перед депутатами, он выразил мнение, что подготовленную Стратегию нужно принять, хотя она, по его убеждению, является амбициозной. «Выступая за поддержку этого документа, я хочу сказать, что это хорошо, что амбициозная – пусть амбициозность превышает возможности и цели, но, получив юридический статус, утвержденный постановлением Кабмина, вам будет нелегко…» - выразил мнение А.ОМЕЛЬЧЕНКО. Он также считает, что юридический статус документа нужно дать и в Верховной Раде. Он также обратил внимание на планы строительства жилья для киевлян, которые предусматривают сооружение около 42 млн. кв. метров. «Это еще один Киев. Поэтому понятие «плотнее» не подходит», - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО. Он напомнил, что уже раньше Киев расширил свои границы за счет присоединения сел, территория которых граничила со столицей. Поэтому, по его мнению, Киеву нужно и в дальнейшем таким способом расширять свои границы. «И это была бы наша ошибка с вами, если бы мы не поборолись на государственном уровне за кольцо будущего Киева. Замыкаться в среде существующей границы - это большая ошибка», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

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