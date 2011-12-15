В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президентов Украины и Таджикистана

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, прозвучали государственные гимны Украины и Таджикистана, главы государств обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.

После этого началась встреча В.ЯНУКОВИЧА и Э.РАХМОНА в формате «с глазу на глаз». Далее под председательством президентов состоятся украинско-таджикские переговоры в расширенном составе. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.