В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президентов Украины и Таджикистана
14:20, 15 декабря 2011Разное
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В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, прозвучали государственные гимны Украины и Таджикистана, главы государств обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.
После этого началась встреча В.ЯНУКОВИЧА и Э.РАХМОНА в формате «с глазу на глаз». Далее под председательством президентов состоятся украинско-таджикские переговоры в расширенном составе. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
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