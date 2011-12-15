Путин: России надо перестать пугать своих соседей

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что России надо перестать пугать своих соседей и избавляться от имиджа империи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал во время общения с россиянами в прямом эфире, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества с Европой.

«Должна что-то сделать Россия? Да, надо меньше пугать своих соседей, надо избавляться от имиджа империи – это мешает Европе с нами сотрудничать», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что в Европу интегрировано много «младоевропейцев, которые продолжают нести родимые пятна прежних времен».

Российский премьер отметил, что один из российских императоров говорил: «нашей огромности все боятся». По словам В.ПУТИН, эта ситуация до сих пор остается..

Он считает, что прошлое мешает развивать отношение с Европой, но это все равно неизбежно потому, что интеграция на европейском пространстве востребована самой жизнью.

Он уверен, что интеграция в рамках единых крестьянских ценностей крайне востребована и эта база для преодоления сложностей межцивилизационного характера.

При этом он отметил, что США с подозрением относится к российскому ядерному потенциалу и совершает огромную ошибку полАгая, что сначала надо изъять этот потенциал, а потом рассматривать РФ как возможного союзника.