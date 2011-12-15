Кинах переизбран президентом УСПП
15:15, 15 декабря 2011Разное
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Анатолий КИНАХ переизбран президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) сроком на 5 лет.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на XIII съезде УСПП.
Решение принято единогласно.
Справка УНИАН. УСПП основан в феврале 1992 года. Предшественником УСПП была Ассоциация промышленности, строительства, транспорта и связи «Украина». В целом в УСПП вошли более 100 организаций и отдельных предприятий.
Тогда же было утверждено заявление о поддержке радикальных реформ, направленных на формирование рыночных отношений, равноправное развитие всех форм собственности и предпринимательства.
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