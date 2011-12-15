Кинах переизбран президентом УСПП

Анатолий КИНАХ переизбран президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) сроком на 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на XIII съезде УСПП.

Решение принято единогласно.

Справка УНИАН. УСПП основан в феврале 1992 года. Предшественником УСПП была Ассоциация промышленности, строительства, транспорта и связи «Украина». В целом в УСПП вошли более 100 организаций и отдельных предприятий.

Тогда же было утверждено заявление о поддержке радикальных реформ, направленных на формирование рыночных отношений, равноправное развитие всех форм собственности и предпринимательства.