Накануне саммита у ЕС нет претензий к Украине, кроме дела Тимошенко – Янукович

Накануне Саммита Украина-ЕС 19 декабря Евросоюз не имеет претензий к Украине, кроме дела бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНОМ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил важность визита в Украину еврокомиссара по вопросам расширения Штефана ФЮЛЕ накануне запланированного на 19 декабря Саммита Украина-ЕС.

Президент подчеркнул, что в ходе встреч в еврокомиссаром обсуждался вопрос подготовки документов, запланированных к подписанию на саммите.

«Они сейчас находятся в рабочем состоянии, и один вопрос, который находится на повестке дня, острый вопрос, - вопрос бывшего премьер-министра ТИМОШЕНКО», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что украинские власти создали все условия, предусмотренные законодательством, чтобы Ш.ФЮЛЕ мог встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

«Я лично не слышал его комментариев после этой встречи, но, судя по имеющейся информации, в том числе и через СМИ, его впечатления были позитивными», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также отметил, что в ходе встречи с Ш.ФЮЛЕ передал Еврокомиссии свою позицию, которая остается неизменной, о необходимости подписания документов на саммите 19 декабря.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз подчеркнул, что услышал в ответ, что к Украине нет претензий, кроме одной, - касающейся Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я надеюсь, что мы получим позитивное решение во время саммита, которое приведет к подписанию соответствующих документов», - сказал он.

После этого, по его словам, начнется процесс ратификации соглашений во всех странах ЕС, и Украина будет принимать активное участие в обсуждении разных вопросов, касающихся этих документов.