Саммит Украина-ЕС завершится совместным политическим заявлением - “бютовец” Логвиненко

Народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина”, член Комитета Верховной Рады по иностранным делам Алексей ЛОГВИНЕНКО считает, что саммит Украина-ЕС 19 декабря завершится только политическими заявлениями.

Такое мнение он высказал сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя перспективы парафирования на саммите Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Ничего не будут парафировать. И в первую очередь это связано с тем, что технически не готовы документы. Судя по всему, будет только совместное политическое заявление Украины и ЕС, но парафирования не будет”, - сказал А.ЛОГВИНЕНКО.

Народный депутат отметил, что таким образом европейская перспектива Украины становится вообще малопрогнозируемой. А.ЛОГВИНЕНКО напомнил, что даже в случае парафирования и подписания Соглашения об ассоциации, его еще должны ратифицировать все страны ЕС. По словам депутата, если хотя бы одна из стран не ратифицирует этот документ, то его действие будет заблокировано и аннулировано. Чтобы этого не произошло, добавил А.ЛОГВИНЕНКО, Украина должна отвечать всем требованиям, которые выдвигаются к ней.

“Европа двери не закрывает, но проскользнуть в щель и получить еще от этого дивиденды не выйдет”, - сказал народный депутат.

В то же время, по его словам, ситуация, сложившаяся в настоящее время в самой Европе, является тестом, насколько адекватно структуры ЕС могут предпринимать политические и управленческие шаги в условиях современных вызовов.

“Это также является тестом ресурсной базы ЕС по выходу из кризиса, поскольку саммит ЕС показал, что единого понимания необходимых действий у стран-участниц нет”, - добавил А.ЛОГВИНЕНКО.

По мнению народного депутата, такая ситуация в ЕС несет ряд рисков и для Украины.

“Первый - это бюджетный риск, поскольку в связи с кризисом есть прямая угроза сужения рынков для украинских товаров, прежде всего, это касается рынка металлов, который занимает приблизительно 80% всего экспорта”, - отметил он.

По словам А.ЛОГВИНЕНКО, второй риск - сокращение объема инвестиций из стран ЕС, которые необходимы Украины для проведения модернизации экономики.

“Когда денег самим не хватает, то очень проблематично, чтобы они шли на другую территорию”, - добавил он.

Народный депутат также напомнил, что почти половина из около 6 миллионов украинских трудовых мигрантов работает именно в странах, пострадавших от кризиса, — Италии, Испании, Португалии.

А.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что большинство украинских мигрантов работает в отрасли строительства, на которую в первую очередь негативно влияет экономический кризис.

“Возникает проблема — снижение поступлений валюты в Украину, которую ежегодно трудовые мигранты переводят. По данным Всемирного банка, за прошлый год в Украину официально были перечислены 5,2 млрд. долларов, а неофициально эта сумма еще больше. Получается, что украинская экономика недополучит приблизительно 5 млрд. долларов”, - сказал он.

При этом народный депутат отметил, что значительная часть трудовых мигрантов из-за европейского экономического кризиса вынуждена будет вернуться домой, и таким образом количество безработных в Украине увеличится.

“В случае, если европейская бюрократия не найдет ресурсов для быстрой локализации кризиса и его роста, возникнет такая картина, которая будет менее привлекательна для украинцев в вопросе вступления в Евросоюз, чем была до того”, - считает А.ЛОГВИНЕНКО.

Говоря о возможном участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в саммите Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС) 19 декабря в Москве, народный депутат выразил мнение, что украинская сторона вряд ли подпишет какие-то документы саммита.

“Нечего подписывать в этом плане также, поскольку ничто не наработано”, - сказал он.

По мнению депутата, если визит Президента Украины в РФ 19 декабря состоится, то он будет иметь исключительно политический характер.