Польша разрешит жителям Калининградской области России въезжать в страну без виз

Варшава. Около 1 миллиона жителей российской Калининградской области с лета этого года смогут посещать приграничные с областью районы Польши без виз.

Как сообщила УНИАН пресс-служба польского МИД, соответствующий договор о введении малого пограничного движения в Москве в среду подписали министры иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ и России Сергей ЛАВРОВ.

Польский министр назвал подписание договора, который охватит всю территорию Калининградской области (длиной от границы с Польшей 100 километров и 200 километров ширины самой области), одним из успехов первого в истории председательства поляков в объединяющем сегодня 27 государств Евросоюзе.

С.ЛАВРОВ, которого в свою очередь цитируют польские медиа, выразил надежду, что введение безвизового движения для жителей Калининграда станет первым шагом для отмены виз для всей 143-миллионной России.

Пресс-служба польского МИД сообщила УНИАН, что зона малого пограничного движения из Калининградской областью охватит часть территорий Помороского и Варминско-Мазурского воеводства на севере Польши, отметив, что площадь зоны с польской стороны будет составлять 16,5 тысяч км, а с российской 15,1 тысяч км.

МИД подчеркнул, что создание большей, чем стандартная 30-километровая зоны малого пограничного движения с российской областью стало возможным благодаря изменению европейского законодательства, которого добилась Польша.

"Этот успех является эффектом многомесячной работы польского правительства, благодаря которому удалось убедить почти все государства - члены ЕС поддержать польский проект изменения законодательства", - написала пресс-служба, не уточнив, позволяет ли это изменение тоже расширить зону МПД с Украиной.

Россияне, проживающие по меньшей мере 3 года в Калининградский области, среди больших польских городов смогут посещать, в частности, Гданьск, Сопот, Гдыню на побережье Балтийского моря, также Эльбленг и Ольштин.

Договор вступит в силу после ратификации парламентами Польши и России и его подписания главами государств.

Пресс-служба отметила, что Польша, которая кроме российской Калининградской области, имеет на Востоке еще двух непосредственных соседей - Украину и Беларусь - на сегодняшний день имеет действующее малое пограничное движение лишь с Украиной.

МИД отметило, что Польша в сентябре 2010 года выполнила все внутренние процедуры для вступления в силу договора о малом пограничном движении с Беларусью, власти которой, однако, до сих пор не сделали всего необходимого для того, чтобы МПД начало действовать.

Как сообщал УНИАН, Украина стала первым государством среди восточных соседей Польши, с кем польские власти ввели безвизовое движение в рамках малого пограничного движения летом 2009 году.

В то же время Польша уменьшила размер зоны МПД до "30 км+" с "50 км+", о которых сначала договорились стороны, объяснив это требованием Европейской комиссии, которая отмечала, что 50-километровая зона противоречит европейскому законодательству, регулирующему создание и функционирование зон малого пограничного движения.

Представители польских и украинских властей заявляли о намерении добиваться изменения законодательства, чтобы расширить зону с Украиной, которую украинские власти предлагали сделать 100-километровой.

Справка УНИАН. Польша с июля 2009 года по июль 2011 года выдала в Украине почти 130 тысяч разрешений на пересечение границы в рамках малого пограничного движения.

Польские консулы выдают специальное разрешение, которое стоит 20 евро, сначала на 2, а затем на 5 лет.

Обладатель разрешения может пересекать польско-украинскую границу неограниченное количество раз и находиться в Польше до 90 дней в течение года, но не имеет права выезжать за пределы 30-километровой зоны МПД.