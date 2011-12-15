Анонс на 16 декабря

* Председатель Киевской городской государственной администрации примет участие в церемонии введения в эксплуатацию напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции жилого массива Святошин к Чумаковскому коллектору самотека.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Промышленный лов рыбы и браконьерство в Украине: состояние и проблематика». Участники: Виктор Дроник - председатель Государственного агентства рыбного хозяйства; Александр Чистяков - председатель Всеукраинской общественной организации "Ассоциация рыбаков Украины".

* Состоится пресс-конференция к Международному дню мигранта, который будет отмечаться 18 декабря, на тему: «Трудовая миграция украинцев: направления и масштабы». Участники: ведущий эксперт Института социологии НАН Украины Ирина Прибиткова и эксперт по вопросам трудовой миграции Татьяна Попова.

* Состоится Круглый стол "Защита прав кредитора и взыскание просроченной задолженности", на котором планируется обсудить проект Закона "О взыскании просроченной задолженности в досудебном порядке", подготовленный специалистами Ассоциации участников Коллекторского Бизнеса Украины (АКБУ). Участники: Александр Ильчук, президент АКБУ; Виктория Волковская, президент Всеукраинской ассоциации кредитных союзов Украины; Эрик Сальзман (Eric Salzman), представитель Посольства Соединенных Штатов Америки; Евгений Прокопенко, советник Международной финансовой корпорации группы Всемирного банка (IFC); Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA и др.

* Будет презентовано первое в Украине исследование рынка труда, которое провели Киевский независимый медиа-профсоюз (КНМП), Международный кадровый портал hh.ua и Украинская сеть Глобального договора ООН. Оно состоит из трех блоков, которые касаются социально-экономического портрета журналистов, условий, в которых они работают, и возможности профессионально развиваться. Участники: Андрей Яницкий, зам.. председателя Киевского независимого медиа-профсоюза (КНМП); Юрий Палийчук, медиа-эксперт, специалист по исследованиям и коммуникации Международного кадрового портала hh.ua; Анна Данилюк, координатор Украинской сети Глобального Договора ООН.

* Пресс-конференция на тему: "Рынок земель сельскохозяйственного назначения: стоит ли ожидать в агробизнесе Украины инвестиционный бум?". Участники: президент Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса; глава представительства IFC в Украине Елена Волошина; ген. директор в Центральной и Восточной Европе Renaissance Capital Роман Насыров; директор международной инвесткомпании SigmaBleyzer Вадим Бодаев; советник правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Вank Жан-Жак Эрве.

* Состоится онлайн-конференция Сергея Тигипко на официальной странице в Facebook, посвященная итогам года. Вопросы можно оставлять в разделе «Конференция» слева на странице fb.com/tigipko.

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