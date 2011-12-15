Следующее заседание Европейского Совета состоится в конце января

Брюссель. Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ планирует созвать очередное заседание Европейского Совета в конце января - начале февраля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Г.Ван РОМПОЙ заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 28-го саммита ЕС-Россия.

“Я соберу встречу Европейского Совета в конце января - начале февраля”, - сказал он.

По словам Президента Европейского Совета, главными темами саммита станут вопросы реализации договоренностей, достигнутых относительно новой архитектуры финансового и монетарного союза в ЕС, одобренных во время заседаний Европейского Совета в начале декабря и в конце октября этого года.

Кроме того, в ходе следующего саммита планируется обсудить вопросі экономической политики и повышения занятости населения.