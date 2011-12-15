Клюев: Украина и Беларусь активизируют межрегиональное сотрудничество

Украина и Беларусь договорились подписать межправительственное соглашение о региональном и приграничном сотрудничестве.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ по завершении ХХ заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое проходило сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

По словам А. КЛЮЕВА, создание необходимой правовой базы даст новый импульс такому сотрудничеству. По его мнению, межрегиональное и приграничное сотрудничество является дополнительным резервом для увеличения товарооборота между двумя странами.

По словам участников заседания, сегодня более 60% всего товарооборота между Украиной и Республикой Беларусь приходится всего на пять регионов - Киев, Киевскую, Львовскую, Донецкую и Днепропетровскую области, а значит, необходимо привлекать к работе и другие регионы.

Стороны также согласовали Положение об организации выездной ярмарочной торговли товарами национального производства в приграничных регионах Украины и Республики Беларусь.