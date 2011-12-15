Главное на 15 декабря (вечер)

Финансы

Глава ВР и Президент Кипра за подписание Конвенции об избежании двойного налогообложения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН и Президент Республики Кипр Димитрис ХРИСТОФИАС высказываются за ускорение подписания межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения, переговоры в отношении которой продолжаются уже несколько лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом шла речь сегодня на встрече В.ЛИТВИНА и Д.ХРИСТОФИАСА.

В.ЛИТВИН отметил устарелость действующего соглашения, которое действует еще со времен СССР. В этом же ряду, по его словам, стоит также соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций, которые являются актуальным вопросом, учитывая высокий уровень инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кипром.

Также В.ЛИТВИН отметил, что за 9 месяцев 2011 г. наблюдалось увеличение объема двусторонней торговли товарами и услугами между Украиной и Кипром на 19,5% (на 193,2 млн. дол. США) - до 1,2 млрд. дол. США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению руководителя парламента, есть все возможности для углубления инвестиционного сотрудничества, в частности, в вопросах развития транспортной и туристически-спортивной инфраструктуры, строительства промышленных и жилищных объектов, экологических проектов, возобновляемых источников энергии.

В этом контексте В.ЛИТВИН отметил важность привлечения кипрских инвестиций в экономику Украины, напомнив, что по состоянию на начало октября с.г. Кипр инвестировал в экономику Украины 12,089 млрд. дол. США, что составляет 24,9% общего объема иностранных инвестиций.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что Украина придает большое значение развитию дружественных и конструктивных отношений с Республикой Кипр.

Кроме того, председатель ВР подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на реализации договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита Президента Республики Кипр в Украину 3-5 июля с.г. и, в частности, которые касаются дальнейшего укрепления договорно-правовой базы двусторонних отношений.

В.ЛИТВИН отметил, что в настоящее время важной является скорейшая ратификация обеими сторонами документов, которые были подписаны в рамках этого визита. Он сообщил, что украинский парламент уже ратифицировал два соглашения из числа документов, подписанных во время визита: об экономическом, научном, техническом и промышленном сотрудничестве и о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

На будущей неделе, по словам В.ЛИТВИНА, Верховная Рада намерена ратифицировать соглашение о сотрудничестве между Украиной и Кипром в сфере автомобильных перевозок, а после завершения процедуры межведомственного согласования будут ратифицированы и другие документы.

Кроме документов, которые были подписаны во время визита, сказал В.ЛИТВИН, активно разрабатывается ряд двусторонних соглашений, в частности, о содействии и взаимной защите инвестиций, о воздушном сообщении и в сфере здравоохранения и медицинских наук, о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

В.ЛИТВИН также выразил удовлетворение тем, что Соглашение о морском торговом судоходстве было уже согласовано обеими сторонами, и может быть подписано в ближайшем будущем, возможно, во время визита высокого уровня в Республику Кипр.

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины 14-16 декабря находится с официальным визитом в Республике Кипр.

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Сальдированная прибыль банковской системы в ноябре составила 0,3 млрд. грн. - НБУ

Сальдированная прибыль банковской системы в ноябре составила 0,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Наталья ИВАНЕНКО в ходе круглого стола.

"По итогам октября была получена месячная прибыль 0,5 млрд. грн., по итогам ноября - 0,3 млрд. грн.", - сказала Н.ИВАНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сальдированный убыток коммерческих банков за январь-октябрь 2011 года составил 5,2 млрд. грн., за соответствующий период 2010 года — 10,6 млрд. грн.

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ТЭК

Украина увеличила экспорт электроэнергии на 56,7% – до 5,7 млрд. кВт/ч

Украина в январе-ноябре т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 56,7%, или 2,077 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-ноябрем 2010 года – до 5,738 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В ноябре т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 49,2%, или на 247,8 млн. кВт/ч, по сравнению с ноябрем 2010 года – до 751,3 млн. кВт/ч.

В январе-ноябре т.г. экспорт украинской электроэнергии в страны-участницы ENTSO-E (Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию) увеличился более чем в 2,9 раза, или на 1,852 млрд. кВт/ч, – до 2,841 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 4 раза – до 2,188 млрд. кВт/ч, в Словакию – в 1,5 раза, до 583,7 млн. кВт/ч.

В октябре-ноябре ООО «Востокэнерго» после почти двухлетнего перерыва экспортных поставок в данном направлении с территории Украины поставило в Польшу 59,6 млн. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-ноября т.г. вырос до 600,2 млн. кВт/ч против 21,6 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 2,242 млрд. кВт/ч, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Напомним, в мае т.г. украинские компании приостанавливали экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси. Экспорт в данном направлении был восстановлен 1-2 июля после погашения белорусскими контрагентами задолженности по прежним поставкам.

Кроме того, в мае-июне т.г., в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией, ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 55,5 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.

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Уровень расчетов за потребленный газ сократился до 85,3%

На протяжении января-ноября предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 39,295 млрд. куб. м природного газа на общую сумму 73,219 млрд. грн, за который оплачено 62,457 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-ноябре сократился на 0,7 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 85,3%.

Справка УНИАН. В 2010 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за который оплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2010 году увеличился на 0,1 процентных пункта, по сравнению с 2009 годом, до 86,5%.

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Международные отношения

Украина и Таджикистан продлят программу экономического сотрудничества до 2020 года

Украина и Таджикистан договорились продлить до 2020 года Межгосударственную программу долгосрочного экономического сотрудничества между странами на 2003-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил на совместной пресс-конференции с Президентом Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНОМ.

Президент Украины отметил, что в ходе переговоров они отметили наличие значительного потенциала украинско-таджикского взаимодействия и подтвердили готовность эффективно его использовать в интересах двух государств.

«В частности, исходя из потребностей наших стран, достигнута договоренность динамично расширять взаимовыгодные связи в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической, агропромышленной и других сферах двусторонних отношений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы отметили необходимость успешной и своевременной реализации мероприятий, предусмотренных Межгосударственной программой долгосрочного экономического сотрудничества между Украиной и Республикой Таджикистан. В этой связи правительствам наших стран поручено разработать и согласовать предложения относительно продления действия этой Программы до 2020 года», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, Президенты позитивно оценили итоги третьего заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества и считают, что ее эффективная работа на постоянной основе значительно активизирует отношения между странами.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что с этой же целью необходимо в полной мере использовать потенциал бизнеса обеих государств.

«Мы ожидаем, что на сегодняшней встрече с представителями деловых кругов будут отработаны конкретные предложения по реализации перспективных совместных проектов в различных сферах взаимодействия. И будет создан так называемый деловой совет», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Следующее заседание Европейского Совета состоится в конце января

Брюссель. Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ планирует созвать очередное заседание Европейского Совета в конце января - начале февраля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Г.Ван РОМПОЙ заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 28-го саммита ЕС-Россия.

“Я соберу встречу Европейского Совета в конце января - начале февраля”, - сказал он.

По словам Президента Европейского Совета, главными темами саммита станут вопросы реализации договоренностей, достигнутых относительно новой архитектуры финансового и монетарного союза в ЕС, одобренных во время заседаний Европейского Совета в начале декабря и в конце октября этого года.

Кроме того, в ходе следующего саммита планируется обсудить вопросі экономической политики и повышения занятости населения.

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Украина и Беларусь подписали ряд двусторонних документов

Представители правительств Украины и Беларуси сегодня в Киеве подписали ряд двусторонних документов.

Как передает корреспондент УНИАН, документы были подписаны по итогам 20-го заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

В частности, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО подписали программу научно-технического сотрудничества организаций Украины и Беларуси с выходом на рынки третьих стран; план общих действий относительно реализации украинско-белорусских инфраструктурных проектов в транспортной сфере, которые входят в состав транспортного коридора 9B Клайпеды - Вильнюс, - Минск - Киев, а также план общих действий относительно реализации украинско-белорусских инфраструктурных проектов в транспортной сфере, которые входят в состав транспортного коридора 9B, в отрасли железнодорожного транспорта.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО и его белорусский коллега Игорь ПЕТРИШЕНКО подписали протокол обмена ратификационными грамотами Договора между Украиной и Беларусью о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для последующего отбывания наказания, а также план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2012-2013 гг.

Глава Фонда госимущества Украины Александр РЯБЧЕНКО и директор Фонда госимущества Республики Беларусь Наталия ЖЕРНОСЕК подписали межправительственное соглашение о статусе объектов Белоозерской водопитательной системы Днепровско-Бугского канала, расположенных на территории Украине.

Следующее заседание межправкомиссии пройдет в мае 2012 года в Минске.

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Агро

В Киевской области открыто самое большое овоще- и фруктохранилище в Европе

В селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области открыто самое большое овоще- и фруктохранилище в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, в открытии овощехранилища приняли участие министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК и председатель областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

Гости проверили готовность объекта к работе, пообщались с руководством комплекса и работниками мощного овоще- и фруктохранилища.

«Благодаря воплощению президентской программы экономических реформ и привлекательному инвестиционному климату в Киевской области, ООО «фактор Консалтс» осуществило строительство первой очереди современного овоще- и фруктохранилища на Киевщине. Это уже шестое новое овощехранилище, построенное на территории области за последний год. Новый холодильный комплекс по объему одновременного хранения – самый большой в Украине и Европе. Общий объем одновременного хранения продуктов - 55 185 тонн», - сказано в сообщении.

Здание овощехранилища со встроенными административно-бытовыми помещениями, трансформаторными подстанциями представляет собой одноэтажное сооружение с габаритными размерами примерно 200 на 200 метров. Продукты будут храниться в 56 камерах с индивидуальными условиями хранения для каждого. Уже сейчас в овощехранилище на хранение завезена морковь, выращенная в области.

Хранение овощей и фруктов в новом овощехранилище основывается на голландских технологиях, включая использование регулируемой газовой среды, которая позволяет продолжительное время хранить овощи, - вплоть до будущего урожая.

«Только за последний год в Киевской области введено в эксплуатацию 6 новых овощехранилищ и отремонтировано 15, что позволяет хранить 150 тысяч тонн сельхозпродукции. А это вдвое больше, чем еще полтора года назад. Сегодня на в Бориспольском районе открыт самый больший в Европе холодильный комплекс. Это результат плодотворной совместной работы власти и бизнеса. Созданы такие условия, что инвесторы верят в свое развитие и перспективу своего бизнеса в Украине», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Стоимость инвестиций в проект без учета оборотных средств составляет около 45 млн. долл. США. На предприятии одновременно будет работать до 100 работников в сезон и до 50 человек в межсезонье. За последние два года предприятия группы холдинговой компании БФ «Групп» инвестировали в проект более 2 млрд. грн. и создали свыше 500 рабочих мест. В следующем году планируется сооружение второй очереди овощехранилища объемом одновременного хранения почти 70 тыс. тонн.

В целом в Киевской области в этом году привлечено более 780 млн. долларов США для реализации хозяйственных и социальных проектов, отметили в КОГА.

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Промышленность

УкрФА обжаловала в суде решение Минэкономразвития

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) 14 декабря подала в Окружной административный суд г. Киева иск, в котором требует обязать Министерство экономического развития и торговли провести (МЭРТ) расследование в отношении импорта ферросплавов в Украину.

Об этом сообщается в пресс-релизе УкрФА, переданном УНИАН. (По данным госпредприятия «Держзовнішінформ», импорт ферросплавов в Украину по итогам января-октября составил 218 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше, чем в январе-октябре 2010 года - УНИАН)

Как отмечается в пресс-релизе УкрФА, 13 октября 2011 года УкрФА, действуя в интересах отечественных ферросплавных предприятий, обратилась в МЭРТ с заявлением «О нарушении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину ферросплавов независимо от страны происхождения и экспорта» в соответствии с Законом Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину».

Однако, по данным Ассоциации, 23 ноября 2011 года Минэкономразвития приняло решение о нецелесообразности возбуждения специального расследования относительно импорта в Украину ферросплавов.

В УкрФА убеждены, что такое решение МЭРТ является незаконным и подлежит отмене, так как при его принятии не были полностью изучены документы, представленные в МЭРТ в качестве обоснования для возбуждения расследования.

Как отметил в комментарии УНИАН глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ, в Украине сложилась крайне негативная ситуация, как для производителей цветных металлов, так и для ферросплавных предприятий. «Это очень плохо, потому что внутренний рынок безусловно надо защищать и наших производителей поддерживать», - сказал А.КИНАХ.

Ранее, бывший заместитель министра промышленной политики Украины, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Сергей ГРИЩЕНКО высказал мнение о том, что для защиты отечественных производителей ферросплавов от роста импорта целесообразно применить нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

«Украина имеет веские основания для ограничения импорта ферросплавной продукции» - убежден эксперт.

Справка УНИАН. По итогам января-октября текущего года украинские ферросплавные предприятия существенно сократили выпуск продукции. ОАО «Запорожский завод ферросплавов» за 10 месяцев 2011 г. сократило относительно аналогичного периода 2010 г. производство на 27,2%, или на 65,8 тыс. тонн, – до 175,6 тыс. тонн продукции. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» в январе-октябре 2011 г. сократило производство ферросплавов на 10,7%, или на 82,7 тыс. тонн, относительно аналогичного периода 2010 г. – до 686 тыс. тонн. ОАО «Стахановский завод ферросплавов» за январь-октябрь 2011 года сократило производство продукции на 1,7%, или на 3,1 тыс. тонн, относительно января-октября 2010 г. – до 177,5 тыс. тонн.

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Строительство

ГИУ отмечает увеличение в 1,5 раза средней суммы ипотечных кредитов в этом году

С начала текущего года размер средней суммы выданных ипотечных кредитов, рефинансированных Государственным ипотечным учреждением (ГИУ), увеличилась почти в 1,5 раза.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

По его словам, ипотечный портфель ГИУ включает 4800 кредитов на общую сумму 745 млн. грн. При этом основной массив кредитов был выкуплен ГИУ до кризиса 2008 года.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что на начало текущего года средняя сумма выданного кредита составляла 189,4 тыс. грн., средний ежемесячный платеж (аннуитет) — 2498 грн., в середине года средняя сумма кредита составляла 194,9 тыс. грн., средний платеж — 2621 грн., на конец этого года — средняя сумма составила 279,9 тыс. грн., а сумма платежа — 4429 грн.

«После кризиса уменьшилась средняя сумма кредита, который выдает банк. Но по тем 200 кредитам, которые мы на сегодня выдали в этом году, у нас вот такая тенденция. Получается, что интерес растет», - добавил председатель правления ГИУ.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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ГИУ передало в коммунальную собственность 99% квартир, закупленных в 2009 году

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) по состоянию на 14 декабря т.г. передало в коммунальную собственность территориальных общин 3526 из 3596 квартир, что составляет 99% от общего количества квартир, закупленных в 2009 году для бесплатной передачи в коммунальную собственность.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

«По состоянию на 14 декабря, из 3596 квартир, которые Государственное ипотечное учреждение должно передать в коммунальную собственность людям, было передано 3526 квартир. То есть, это фактически составляет 99% от того количества квартир, которое мы должны передать по постановлению №855», - сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ напомнил, что ГИУ в 2009 году закупило около 5,5 тыс. квартир для бесплатной передачи очередникам на жилье, из которых около 3,5 тыс. - для передачи в коммунальную собственность, около 2 тыс. квартир — для передачи в служебное пользование работникам министерств и ведомств.

Председатель правления ГИУ добавил, что квартиры для передачи в коммунальную собственность приобретались во всех областях Украины.

По его словам, процесс передачи квартир затянулся из-за того, что в постановлении Кабинета министров №855 не был предусмотрен механизм финансирования.

«Финансового механизма и механизма передачи в этом постановлении не было предусмотрено, и из-за этого Государственное ипотечное учреждение на протяжении полутора лет не могло фактически передать эти квартиры. Квартиры практически все были построены в 2009 году», - пояснил председатель правления ГИУ.

Вместе с тем, В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что около 55 квартир, закупленных ГИУ в 2009 году, находятся в пяти недостроенных жилых домах в Павлограде (Днепропетровской обл.), Александрии (Кировоградской обл.), Пирятине (Полтавской обл.) и Сумах.

«У нас еще порядка 55 квартир не находятся на балансе, но фактически уже распределены по фамилиям в 2009 году. Но в связи с тем, что застройщики до сих пор не достроили пять домов и не ввели их в эксплуатацию даже в этом году, люди не могут въехать... Этими вопросами мы сейчас занимаемся в рамках межведомственной комиссии, которая была создана специально для решения вопросов по передаче квартир. На сегодняшний день есть конкретные решения по всем пяти объектам, и мы уверены, что в 2012 году мы сможем достроить эти дома и передать квартиры людям», - сказал он.

По данным ГИУ, на 13 декабря т.г. из 1972 квартир, предназначенных для передачи в служебное пользование работникам министерств и ведомств, передано 840 квартир (42%).

Он отметил, что оставшуюся часть квартир планируется передать в коммунальную собственность, а также в служебное пользование до конца текущего года. Передача жилья в коммунальную собственность означает, что люди смогут распоряжаться своими квартирами и приватизировать их, добавил В.МИРГОРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, до конца текущего года ГИУ планирует передать в коммунальную собственность территориальных общин все квартиры, которые были куплены ГИУ в 2009 году для бесплатной передачи очередникам.

Справка УНИАН. Кабинет министров своим постановлением №855 от 27 июля 2011 года «Некоторые вопросы передачи квартир, приобретенных Государственным ипотечным учреждением» утвердил порядок бесплатной передачи данных квартир.

Согласно порядку, квартиры бесплатно передаются, в соответствии с актами Кабмина, в управления Минобороны, МВД, МЧС, Службы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Государственной пенитенциарной службы, Управления государственной охраны, Генеральной прокуратуры Украины, а также из государственной собственности в коммунальную собственность территориальных общин.

Документом также утверждено положение о Межведомственном совете по координации осуществления мероприятий по бесплатной передаче квартир, приобретенных ГИУ, и его состав.

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Фондовый рынок

Две компании интересуются покупкой госпакета «Закарпатьеоблэнерго»

Две компании уже обратились в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с просьбой о заключении договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 50% госпакета акций "Закарпатьеоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр РЯБЧЕНКО.

«Две компании пока обратились за документами по «Закарпатьеоблэнерго», - сказал глава ФГИ, не уточнив других подробностей.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ФГИ выставил на продажу 50% государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Конкурс состоится 20 января 2012 года. Начальная цена госпакета акций составит 135 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды).

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ФГИУ прогнозирует завершение оценки госпакета "Захидэнерго" к середине января

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) прогнозирует завершение оценки 45,103% госпакета акций ПАО "Захидэнерго" к середине января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр РЯБЧЕНКО.

«В середине января у нас будет оценка. Если покупатель согласится с ценой, подпишем контракт», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ отобрал оценщиком госпакета акций «Захидэнерго» ООО "Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций" - Украина"(г. Киев)

Напомним, в ходе приватизационного конкурса по продаже 45,103% госпакета акций «Захидэнерго» единственный участник конкурса - DТЕК Holdings Ltd - предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 932 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены.

Как отметил представитель Фонда государственного имущества Украины в ходе торгов, поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ, в соответствии с законодательством, принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

ФГИУ 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационный конкурс по «Захидэнерго» состоялся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс поступила всего одна заявка - от компании DТЕК Holdings Ltd.

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Завтра в западных областях Украины ожидаются сильные осадки

Завтра, 16 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду в Украине. В западных областях ночью пройдут дожди с мокрым снегом, местами сильные осадки, днем будет небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, днем в северных и центральных областях ожидаются дожди, только в восточных областях и в Крыму без существенных осадков.

Ночью и утром в южной части, восточных и местами в центральных областях туманы.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-восточный, 7-12 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южных областях до 11°; в Крыму ночью 2-8° тепла, днем 9-14°; в Карпатах ночью и днем около 0°.

В Киеве и области будет облачно. Будет идти дождь, днем местами сильный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. По г. Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

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