Образцовая камера не имеет ничего общего с Юлией Владимировной - Сорока

Камера СИЗО №242, фото которой обнародовала на своем сайте Государственная пенитенциарная служба, не имеет ничего общего с камерой, в которой содержалась екс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА со ссылкой на защитника Сергея ВЛАСЕНКО.

"Эта информация не отвечает действительности. Сама пенитенциарная служба заявляла, что Ю.ТИМОШЕНКО была переведена в другую камеру из-за того, что там проводили ремонт, в том числе и замену сантехники. А эта образцовая камера, которую пытаются подсунуть людям, не имеет ничего общего с Юлией Владимировной", - сказала М.СОРОКА.

Она отметила, что, по словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО до сих пор находится в камере медицинской части СИЗО, и в камере, фото которой обнародованы, после своего перевода не была.

"Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что в СИЗО отремонтировали только одну камеру, чтобы водить туда европейцев. А Юлия ТИМОШЕНКО находилась в камере, которая была в ужасном состоянии", - отметила М.СОРОКА.

Она отметила, что потом эту камеру срочно ремонтировали, чтобы сделать ее "показательной".