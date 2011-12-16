ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 декабря

Экономические материалы Украинские СМИ Издание «Дело» в публикации «Чиновники отмыли на госзакупках 3,5 млрд. гривен» пишет: сумма обнаруженных нарушений - капля в море денег, которые тратятся на тендерные процедуры. Так, в 2010 году сумма на госзакупки из бюджетов всех уровней составила 172 млрд. гривен…

http://delo.ua/ukraine/chinovniki-otmyli-na-goszakupkah-35-mlrd-griven-169949/

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Также «Дело» в публикации «Глава МВФ: Перспективы мировой экономики довольно мрачные» пишет: По словам К.Лагард, от рисков, связанных с нарастающими кризисными явлениями, сейчас не защищена ни одна из национальных экономик…

http://delo.ua/world/glava-mvf-perspektivy-mirovoj-ekonomiki-dovolno-mrachnye-169977/

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«Дело» в публикации «Конституционный суд разрешил говорить на русском в судах» пишет: согласно решению КС, отныне во время рассмотрения дел можно использовать как русский, так и остальные языки национальных меньшинств Украины…

http://delo.ua/ukraine/konstitucionnyj-sud-razreshil-govorit-na-russkom-v-sudah-169914/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ничего стабильного», в котором пишет: агентство Moody`s обеспокоилось усилением рисков в украинской экономике и снизило прогноз ее суверенного рейтинга до "негативный". Последний раз такой прогноз Украина имела в кризисном 2009 году. Однако сейчас на фоне нестабильности в мировой экономике этот шаг не окажет серьезных последствий, уверяют эксперты, поскольку инвесторы ориентируются на цену страховки от суверенного дефолта и сотрудничество с МВФ…

http://www.kommersant.ua/doc/1839170

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Государство берет кредит», в котором пишет: заемщикам следует опасаться ужесточения ответственности за просрочку платежей и введения платы за досрочное погашение потребительских кредитов. В Партии регионов подготовили проект закона о новых правилах работы с розничными займами. Более жесткие правила предполагается ввести и для банков, в частности, в виде требований к рекламе и ответственности за нарушения договоров…

http://www.kommersant.ua/doc/1839364

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Издание «Экономические известия» в публикации «Минфин займет в валюте» пишет: правительство обнародовало принятое 12 декабря постановление №1280, которым дополнило перечень выпускаемых ОВГЗ валютными и утвердило условия их выпуска и размещения. Постановление вступает в силу с 16 декабря…

http://finance.eizvestia.com/full/minfin-zajmet-v-valyute

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Снабжение под угрозой», в котором пишут: железнодорожники приступили к реформам, не предупредив о скорых изменениях металлургов. Теперь промышленники столкнутся с транспортными проблемами…

http://markets.eizvestia.com/full/snabzhenie-pod-ugrozoj

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«Экономические известия» публикуют материал «Цена останется дорогой», в котором пишут: строительство терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) на Черноморском побережье не гарантирует снижение его стоимости для украинских потребителей, однако позволит значительно сократить влияние России на украинский рынок и промышленное развитие…

http://state.eizvestia.com/full/cena-ostanetsya-dorogoj

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Газета «Сегодня» в публикации «Военные разбирают украинскую армию на запчасти и продают за границу» пишет: в украинской армии то и дело вспыхивают скандалы, связанные со случаями незаконной продажи оружия, а на днях стало известно об аналогичном преступлении, которое совершил офицер одной из частей гарнизона в поселке Черкасское…

http://www.segodnya.ua/news/14321018.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве через 4 месяца откроется новый аэропорт» пишет: в мае в «Жулянах» откроют 4 ресторана, 5 баров, три магазина Duty free, а также 2 комнаты матери и ребенка, обычный и vip-зал, пункт проката авто, аптечный киоск, отделение банка…

http://www.segodnya.ua/news/14321072.html

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Российские СМИ Издание «Ведомости» в публикации «Россия выпустит инфраструктурные гособлигации на радость РЖД» пишет: Президент Дмитрий Медведев услышал президента РЖД Владимира Якунина, который просил разрешить компаниям выпускать инфраструктурные облигации под госгарантии. К апрелю правительство должно подготовить механизм помощи…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1454642/fond_nacionalnogo_stroitelstva

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Также «Ведомости» в публикации «Лишь реформы в стране признали в Центробанке защитой от кризисов» пишут: России надо привыкать к «новой нормальности» — периодическим кризисам на мировых рынках, признал первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Защититься привычными методами власти уже не удастся — только реформами…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1454641/hronicheskij_krizis

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Издание «Известия» в публикации «Чем меньше получаем, тем больше тратим» пишет: Минэкономразвития РФ увеличило оценку роста розничной торговли и снизило прогноз по доходам населения на 2011 год…

http://izvestia.ru/news/509834

(УНИАН)