В УНИАН сегодня состоится заседание Клуба путешественников «УНИАН - Тут и там»

Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках заседания Клуба путешественников «УНИАН - Тут и там» состоится презентация песни и клипа рокера-путешественника о приключениях на Бермудах.

Как сообщил музыкант Валерий ГОРЛОВ, в прошлом году он «застрял на четыре месяца на Доминикане. Застрял почти мистически, потому что планировал пробыть там неделю, но в конечном итоге без средств, без конкретных планов остался на острове на те же четыре месяца».

По его словам, «это был океан эмоций, впечатлений, идей! Я не мог ничего не написать. Написал – музыку, стихи, мы подобрали вокалистов, поставили свет. Одним словом, получились некие дорожные заметки в жанре рок-концерта. Здесь есть все – мистика, туристка, формулы счастья и многое другое. Теперь пришло время представить это публике. Для премьеры выбрали Клуб путешественников “УНИАН - Тут и там”. У вас есть заинтересованная аудитория, интересные люди, домашняя атмосфера. Обещаем, с нами тоже не соскучитесь».

Начало заседания - в 18.00. Вход свободный.

В.ГОРЛОВ – в 80-ые годы XX века солист известной киевской рок-группы “КРОК”, позже, в 90-х годах, в Москве принимал участие в проекте Павла ЖАГУНА “Скандал”, в США – в проекте Бориса ЗОСИМОВА “Molotoff coctail” (Нью-Йорк-Нэшвил), затем более 10 лет занимался студийной деятельностью, записал несколько альбомов.

*** Основателями Клуба путешественников «УНИАН - Тут и там» выступили УНИАН и туристический сайт «Тут и там». Идея проекта, по словам главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО заключается в том, чтобы «дать возможность тем, кто совершил интересное путешествие по Украине (Тут), или за рубежом (Там), рассказать о нем в непринужденной, камерной обстановке таким же коллегам-путешественникам».

Как сказал руководитель сайта «Тут и там» Владимир ЗМАЖЕНКО, «в клубе каждый путешественник может себя попробовать в роли Юрия Сенкевича. Слушатели и зрители имеют возможность открывать для себя Украину и другие страны через эмоции, мировоззрение и мировосприятие разных людей, при этом с интерактивным общением – можно спросить ведущего, уточнить что-то у него, попросить «отмотать» назад интересный кадр».