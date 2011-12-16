ЕС 19 декабря не парафирует Соглашение об ассоциации

Варшава. Европейский Союз на саммите с Украиной 19 декабря в Киеве не парафирует Соглашение об ассоциации, чтобы не легитимизировать ситуацию в стране, связанную с использованием судов для преследования оппозиционных политиков.

Об этом сказал Польскому информационному агентству (РАР) один из дипломатов государств Европейского Союза на условиях анонимности.

По словам дипломата, соглашение не будет парафировано, главным образом, не из-за несогласованности ряда его положений, а из-за позиции Евросоюза не «закрывать глаза на нарушения демократических стандартов ради развития экономического сотрудничества».

Он отметил, что Евросоюз ставит условием нормализации отношений с украинской властью отказ от "злоупотребления судебной системой".

Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов Леонид Кожара в эфире 5 канала заявил, что, "действительно, соглашение об ассоциации не будет парафировано на саммите".

"Сегодня из Брюсселя пришла такая информация, даже не сегодня, она существовала и раньше, но мы все же надеялись, что Еврокомиссия завершит подготовку соглашения и вынесет ее на парафирование", - рассказал Кожара.

Депутат уточнил, что "Украина полностью готова к этому саммиту, к сожалению, вы видите, что сегодня существуют очень серьезные институциональные проблемы в Европейском Союзе".

"Евросоюз не может подготовить соглашение к парафированию... Это официальная информация: на сегодняшний день текст соглашения об ассоциации не подготовлен", - заявил Кожара.

Он объяснил это тем, что "юридические службы сегодня в Еврокомиссии согласовывают политическую часть с юридической, она не сверена, эти блоки готовились в разное время, разными подразделениями Евросоюза, они не согласованы".

Справка УНИАН. Парафирование соглашения об ассоциации с ЕС является лишь формальным подтверждением завершения переговоров. Вступить в силу документ может только после его подписания и ратификации Европарламентом и национальными парламентами 27 государств Евросоюза и Украины.