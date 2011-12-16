Главное на 16 декабря (день)

Финансы

Минфин планирует сегодня разместить ОВГЗ в иностранной валюте

Министерство финансов Украины планирует сегодня, 16 декабря, провести три размещения облигаций внутреннего госзайма, номинированных в иностранной валюте.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, запланированы три выпуска ОВГЗ в инвалюте, по 500 тыс. облигаций в выпуске с датами погашения 12 декабря 2012 г., 10 декабря 2014 г. и 30 ноября 2016 г. соответственно.

По информации Минфина, также планируется размещение пяти выпусков индексированных ОВГЗ.

Справка УНИАН. 16 декабря 2011 года вступило в силу постановление Кабмина от 12.12.2011 № 1280 «О внесении изменений в постановление КМУ от 31 января 2001 года № 80».

В соответствии с этим постановлением Министерство финансов Украины получило возможность осуществления эмиссии облигаций внутреннего государственного займа Украины в иностранной валюте.

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Moody`s ухудшило прогноз рейтинга 13 банков Украины

Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз рейтинга 13 банкам Украины со стабильного до негативного, говорится в сообщении агентства, переданного УНИАН.

Действие последовало вслед за ухудшением прогноза по суверенному рейтингу Украины со стабильного до негативного.

Moody`s ухудшило до негативного прогноз изменения долгосрочных депозитных рейтингов В3 таким банкам: «ОТП Банк», «Приватбанк», «Укрэксимбанк», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», Сбербанк России, «Первый украинский международный банк», Банк «Форум», Банк «Пивденный», Ощадбанк, Банк «Кредит-Днепр», «Проминвестбанк», «Укринбанк».

Прогноз по рейтингам В1 «Приватбанка», «Укрэксимбанка» и «Укрсиббанка» по обязательствам в иностранной валюте ухудшены со стабильного до негативного.

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Перспективы мировой экономики «довольно мрачные» - глава МВФ

Глава Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД оценивает нынешние перспективы мировой экономики как «довольно мрачные».

Как сообщает радио «Свобода», по ее словам, от рисков, связанных с нарастающими кризисными явлениями, сейчас не защищена ни одна из национальных экономик.

К.ЛАГАРД подчеркнула необходимость решительных скоординированных действий многих стран по преодолению сложившейся ситуации и оживлению мировой экономики.

В четверг одно из ведущих рейтинговых агентств – Fitch снизило кредитные рейтинги шести крупных банков – из США, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии.

В тот же день французское ведомство экономической статистики сообщило, что экономика Франции, очевидно, переживает рецессию, которая продлится и в первом квартале 2012 года.

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ТЭК

АМКУ не увидел монополизации в присоединении к ДТЭК «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не видит монополизации в присоединении к частному энергохолдингу ДТЭК крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькинатрацит» и «Свердловантрацит».

Об этом сказано в ответе ведомства за подписью первого заместителя главы комитета Юрия КРАВЧЕНКО на соответствующий запрос информационного агентства УНИАН.

Согласно документу, ведомство предоставило разрешения дочерним компаниям холдинга «ДТЭК. Ровенькиантрацит» и «ДТЭК. Свердловантрацит» на получение в концессию целостных имущественных комплексов государственных объединений 5 октября.

«Поскольку указанные концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, решениями Антимонопольного комитета Украины от 5 октября 569-р и 568-р соответственно предоставлены разрешения на такие концентрации», - сказано в ответе ведомства.

АМКУ отмечает, что при принятии данного решения руководствовался положениями Методики определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, утвержденной распоряжением АМКУ 5 марта 2002 года.

Кроме того, ведомство напомнило, что согласно ч. 2 ст. 12 Закона «О защите экономической конкуренции» монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35%, в случае если он не докажет, что ощущает значительную конкуренцию.

Отметим, что доля подконтрольных ДТЭК шахт в общем объеме угледобычи страны после вхождения в его структуру целостных имущественных комплексов «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацит», на основе статданных за 11 месяцев текущего года, достигнет около 45%.

«Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» по итогам 11 месяцев добыли 12,818 млн. тонн угля, или около 17% от всей угледобычи в стране за отчетный период.

При этом уже входившие в состав ДТЭК угледобывающие объединения «Палоградуголь», «Комсомолец Донбасса» и арендный актив «Добропольеуголь» в указанный период суммарно добыли 33,650 млн. тонн рядового угля, или 27,7% от общего объема добычи в Украине.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Минэнергоугля признало победителем конкурсов на право получения в концессию на 49 лет целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» дочерние компании энергохолдинга ДТЭК.

Соответствующие договоры концессии подписаны 1 декабря.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит, ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», арендное предприятие «Добропольеуголь» и пять обогатительных фабрик.

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Депутаты предлагают расширить действие «зеленого» тарифа на электроэнергию из отходов

Группа депутатов предлагает расширить действие так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из твердых бытовых отходов (ТБО).

Соответствующий законопроект №9588, текст которого обнародован на официальном сайте Верховной Рады, зарегистрирован в парламенте 14 декабря. Авторами законопроекта выступают депутаты Владимир РЫБАК, Николай ДЕРКАЧ, Зиновий ШКУТЯК, Виктор МАТЧУК и Сергей МАЙБОРОДА.

Документом в частности, предлагается предоставить ТБО статус альтернативного источника энергии, внеся соответствующие поправки в закон "Об альтернативных источниках энергии". Получение такого статуса предусматривает взятие государством обязательств по обязательному выкупу всей электроэнергии, произведенной из этого источника.

Кроме того, документ предполагает внесение изменений в закон "Об электроэнергетике" установив "зеленый тариф" на электроэнергию, произведенную из ТБО с коэффициентом 2,3 (соответствует коэффициенту для электроэнергии из биомассы).

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит решить множество экологических проблем, связанных с утилизацией ТБО.

Депутаты отмечают, что общая площадь существующих 770-ти полигонов ТБО составляет 3 тыс. га, не считая 3298 несанкционированных свалок. На полигонах и свалках накоплено более 30 млрд. тонн ТБО, ежегодно этот объем увеличивается на 1 млрд. тонн.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы являются стимулирующим инструментом для развития в Украине альтернативной энергетики.

Они определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.

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«Нафтогаз» в 2010 году сократил чистый убыток по МСФО на 46,5% – до 12,2 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» в 2010 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократил чистый убыток на 46,5%, или на 10,546 млрд. грн., по сравнению с 2009 годом, – до 12,155 млрд. грн.

Об этом говорится в аудированной консолидированной отчетности НАК «Нафтогаз Украины» по МСФО, обнародованной на официальном сайте компании.

Согласно документу, доходы НАК «Нафтогаз Украины» в 2010 году выросли на 41,6%, или на 27,247 млрд. грн., по сравнению с 2010 годом, – до 92,743 млрд. грн., валовая прибыль - в 1,9 раза, или на 4,99 млрд. грн., - до 10,768 млрд. грн.

Аудит консолидированной финансовой отчетности за 2010 год по международным стандартам провела аудиторская компания BDO. Документ был подписан аудитором 12 декабря 2011 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Международные отношения

Янукович примет участие в саммите Украина-Евросоюз в Киеве

В понедельник, 19 декабря, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в XV Саммите Украина – Европейский Союз.

Соответствующий анонс размещен на официальном сайте главы государства.

Как известно, 23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в Секретариате ЕврАзЭС сообщили, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-ом заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

24 ноября В.ЯНУКОВИЧ, на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.

1 декабря В.ЯНУКОВИЧ во время общения с украинскими журналистами в Иерусалиме сообщил, что Украина будет представлена на саммите ЕврАзЭС должностными лицами, поскольку заинтересована в сотрудничестве с Таможенным союзом.

Отвечая на вопрос, где он все же будет находиться 19 декабря – на саммите ЕврАзЭС или на саммите Украина-ЕС в Киеве – В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Все это игра не наша. Это понимают, кто сопоставляет два события». Он отметил, что Украина, бесспорно, будет представлена на саммите ЕврАзЭС. «Украина будет представлена на ЕврАзЭС в качестве наблюдателя, и определенные должностные лица там будут работать. Мы заинтересованы также принимать участие и сотрудничать с Таможенным союзом», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают, что саммит Украина - ЕС 19 декабря состоится на высшем политическом уровне.

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ЕС 19 декабря не парафирует Соглашение об ассоциации – европейский дипломат

Варшава. Европейский Союз на саммите с Украиной 19 декабря в Киеве не парафирует Соглашение об ассоциации, чтобы не легитимизировать ситуацию в стране, связанную с использованием судов для преследования оппозиционных политиков.

Об этом сказал Польскому информационному агентству (РАР) один из дипломатов государств Европейского Союза на условиях анонимности.

По словам дипломата, соглашение не будет парафировано, главным образом, не из-за несогласованности ряда его положений, а из-за позиции Евросоюза не «закрывать глаза на нарушения демократических стандартов ради развития экономического сотрудничества».

Он отметил, что Евросоюз ставит условием нормализации отношений с украинской властью отказ от "злоупотребления судебной системой".

Справка УНИАН. Парафирование соглашения об ассоциации с ЕС является лишь формальным подтверждением завершения переговоров. Вступить в силу документ может только после его подписания и ратификации Европарламентом и национальными парламентами 27 государств Евросоюза и Украины.

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Агро

«Хлеб Инвестбуд» закупил для Аграрного фонда по форварду зерна на 1,55 млрд. грн.

ООО «Хлеб Инвестбуд», являющийся торговым агентом Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), в ходе программы форвардных закупок для Аграрного фонда закупил 890 тыс. тонн на 1,55 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте компании со ссылкой на генерального директора компании Роберта БРОВДИ.

По его словам, в ходе выполнения программы в период с 18 марта по 10 июня 2011 года компания подписала 1215 форвардных контрактов на поставку продовольственной пшеницы, гречихи и ржи с авансовой оплатой аграриям 70% (более 1 млрд. грн.) от стоимости будущего урожая.

«В итоге 890 тыс. тонн зерновых, предусмотренные форвардной программой на общую сумму 1,55 млрд. грн, были поставлены и оплачены. На сегодня полным ходом идет передача закупленного по форварду зерна на баланс Аграрного фонда. Таким образом, форвардную программу можно считать успешно завершенной», – сообщил Р. БРОВДИ.

Как отметил гендиректор, в августе-октябре 2011 года цены форвардных контрактов на продпшеницу 2-4 классов и рожь «были на 100-170 грн. выше среднерыночных». «А по гречихе, если брать, к примеру, сентябрь, форвардная цена превышала рыночную на несколько сотен гривен. Исходя из сказанного, можно сделать вывод: форвардная программа оказалась полезной и выгодной для украинских аграриев”, – резюмировал он.

Справка УНИАН. Форвардные закупки для Аграрного фонда с 18 марта 2011 года осуществляет ООО “Хлеб Инвестбуд” – ГПЗКУ согласно соответствующему договору.

В этом году финансирование форвардных закупок осуществляется тремя траншами: первые 50% суммы форвардного контракта производитель получил сразу после его подписания перед посевной, 20% – перед жатвой, последние 30% – после сбора урожая и его поставки.

Компания “Хлеб Инвестбуд” является структурным подразделением Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, выступая главным контрагентом государства в операциях по зерновым культурам. Соучредителями компании являются как государство, так и частные инвесторы.

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Завтра в Украине сохранится дождливая погода, днем до 8° тепла

Завтра, 17 декабря, в Украине сохранится дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в большинстве западных областей ожидаются сильные, в Карпатах и на Закарпатье очень сильные дожди с мокрым снегом, только на востоке, в Приазовье и Крыму без существенных осадков.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, в Карпатах местами 25 м/с, на высокогорье 35-40 м/с.

Температура ночью составит 0-5° тепла, днем 3-8°, в южных областях до 11°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; в Карпатах на протяжении суток около 0°.

В Киеве и Киевской области завтра облачно, временами дождь (ночью небольшой). Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

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