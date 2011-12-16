Социальные проекты СКМ признаны лучшими в Украине

15 декабря в Киеве прошла церемония награждения победителей Национального Конкурса бизнес-кейсов по КСО-2011. Компания СКМ заняла первое место среди украинских компаний за реализацию социальной программы «Современное образование».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Организатором конференции-практикума, посвященной торжественному награждению победителей Национального Конкурса бизнес-кейсов по КСО-2011, выступил Центр «Развитие КСО». Участие в Конференции - практикуме приняли представители ведущих украинских компаний, посольств, общественных организаций, бизнес-школ, а также эксперты в сфере КСО. Лучшие практики украинских компаний, которые могут послужить примером эффективной стратегии в корпоративной социальной ответственности, и наилучшим образом демонстрируют достижения украинского бизнеса в сфере устойчивого развития, были определены ведущими специалистами в области КСО из 9 стран. Целью данного проекта было показать, что устойчивое развитие компании и ее финансовая эффективность – неразрывно связанные понятия.

«Программа «Современное образование» – одна из ключевых социальных программ национального уровня Компании СКМ, целью которой является повышение уровня образования в украинских вузах, сокращение разрыва между качеством знаний украинских студентов и требованиями реального сектора экономики, – прокомментировала Наталья Гнилицкая, руководитель программы «Современное образование». - Группа СКМ – крупнейший работодатель и национальный инвестор Украины. Мы понимаем, с какими проблемами сталкиваются выпускники украинских вузов при трудоустройстве, знаем, какие требования к ним предъявляются, осознаем степень своего влияния на экономику регионов нашего присутствия и Украины в целом, и считаем своим долгом инвестировать в развитие и повышение уровня украинского образования».

Справка УНИАН. Компания СКМ — профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый украинский международный банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

Генеральный директор Компании СКМ: Олег Николаевич Попов.

100% акций АО «СКМ» принадлежат Ринату Ахметову.