Анонс на 19 декабря

* Круглый стол на тему: «Фондовый рынок Украины: вызовы для власти и бизнеса». Организаторы: "Фондовое Партнерство", Институт Горшенина. Состоится презентация результатов опроса участников фондового рынка Украины "Фондовый рынок Украины - Осень-2011". Темы: текущее состояние и тренды рынка; ключевые действия правительства, регуляторов и профессиональных участников для стимулирования фондового рынка, возможности применения опыта emerging markets; будущее фондового рынка Украины. Участники: С.Павленко, ВРУ; Ю.Колобов, НБУ; А.Дубихвист, НБУ; В.Ящук, Секретариат КМУ; Д.Тевелев, НКЦБФР; А.Пригожина, Всемирный банк; А.Мертенс, Центр прямых инвестиций; А.Лещенко, Gorshenin Group; В.Стеценко, USAID/FINREP; И.Заря, Ассоциация "Фондовое Партнерство"; Б.Тимонькин, ПАТ "Укрсоцбанк"; А. Потапов, ПАТ "ИНГ Банк Украина", А.Отченаш, ПрАТ "ФК "Автоальянс-инвест" и др.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Прогноз цін на нафту, газ і нафтопродукти для України". У прес-конференції візьмуть участь: Леонід Косянчук – президент Асоціації "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України"; Сергій Куюн – директор "Консалтингової групи А-95"; Володимир Омельченко – незалежний експерт із питань енергетики Центру Разумкова.

* Состоится заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Инициативы Гостехногенбезопасности: упрощение ведения предпринимательской деятельности в сфере пожарной и техногенной безопасности». В работе примет участие Эрнест Улинец, председатель Государственной инспекции техногенной безопасности Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Стратегия развития Киева: насколько реальны столичные амбиции?». Участники: директор Института города Александр Сергиенко; депутат Киеврады Алексей Давыденко. Приглашен народный депутат Украины, бывший мэр города Киева Александр Омельченко.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Социальная политика: итоги 2011 года». Участники: ведущий эксперт Центра Разумкова, бывший первый зам.министра труда и социальной политики Павел Розенко и эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

* Пресс-конференция на тему: «Малайзия-Украина: от официальных визитов к деловому сотрудничеству», в которой примут участие: второй секретарь Посольства Малайзии в Украине Ли Вонг Хи и представитель Государственной корпорации по развитию внешней торговли Малайзии «MATRADE» Виталий Бойко. Состоится видеопрезентация деятельности Государственной корпорации «MATRADE», будет сообщено о позитивной динамике роста товарооборота с Украиной, внедрении в Киеве услуг по поиску деловых партнеров в Малайзии, спонсорства, а также о льготах для посещения Малайзии украинскими гражданами.

* Состоится общественное обсуждение проекта Закона Украины «О внутренней торговле» (реестр № 9443). Организатор: Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Сергея Наумова, председателя правления Правэкс-Банка на тему: "Депозитный рынок Украины и его перспективы". Будут обсуждаться вопросы: Как выбрать надежный банк? Депозитный рынок 2012. Разнообразие депозитных продуктов. Депозиты в нестандартных валютах. Преимущества депозитных вкладов сохранности средств.

* XV Саммит Украина - Европейский Союз:

- 12-05 - встреча Президента Украины В.Януковича с Председателем ЕС Г. ван Ромпеем и Главой ЕК Ж.М.Баррозу в узком кругу (ул. Банковская, 11, АПУ). Протокольная съемка. Работает личная пресса.

- 12-40 - пленарное заседание XV Саммита Украина - Европейский Союз (ул. Банковская, 11, АПУ). Работает личная пресса. Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 12.00 в пресс-центр, куда будет осуществляться прямая трансляция начала заседания.

- 13-50 - встреча Президента Украины В.Януковича, Председателя ЕС Г.ван Ромпея и Главы ЕК Ж.М.Баррозу с представителями СМИ (ул. Банковая, 11, АПУ). Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 12.05 до 13.30. Вход - со стороны ул. Институтской.

* Конгресс Украинских Националистов проведет пикетирование Согласительного совета депутатских групп и фракций ВР и заседания ВРУ 22 декабря, где будет рассматриваться проект государственного бюджета Украины на 2012 год. Конгресс считает этот проект госбюджета проектом национальной и социальной несправедливости для Украины.

* Компания «Киевстар» откроет мультимедийную комнату в Специальной общеобразовательной школе-интернате № 15 для детей и молодежи с нарушениями опорно-двигательного аппарата и представит серию профориентационных видео мастер-классов, отснятых компанией. Благотворительная акция состоится в рамках комплексной благотворительной инициативы «Киевстар» «Для людей, для страны!» с целью всестороннего развития и профориентации молодежи с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Участники: Жанна Пархоменко, директор по корпоративным связям компании «Киевстар»; Леонид Торба, директор Специальной общеобразовательной школы-интерната № 15 и воспитанники интерната; Андрей Шевцов, президент ВОО «Научное общество инвалидов «Институт социальной политики».

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