Главное на 16 декабря (вечер)

Украина - Евросоюз

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом еще не готово технически.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к переговорному процессу.

“На сегодняшний день еще нет целостного документа. Есть отдельные файлы, отдельные главы, однако не все из них даже прошли экспертизу”, - отметил собеседник агентства.

По его словам, некоторые тексты пока имеют двойное значение, которое может трактоваться как в интересах одной, так и другой стороны.

“Надеемся, что к концу года текст будет готов. Хотя нельзя исключить и того, что работа будет продолжаться до января”, - отметил он.

Программой XV саммита Украина – Европейский Союз не предусмотрен пункт о подписании официальных документов.

В частности, на официальном сайте Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА содержится программа саммита на 19 декабря, в которой нет пункта о подписании официальных документов.

Так, в 12.00, в соответствии с программой, состоится фотографирование, сразу после которого в 12.05 начнется встреча Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА с председателем Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ и главой Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в узком кругу.

В 12.40 состоится пленарное заседание XV саммита Украина - Европейский Союз. А в 13.50 начнется встреча В.ЯНУКОВИЧА, Г. Ван РОМПЕЯ и Ж.БАРРОЗУ с представителями СМИ.

Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует завершение ликвидации своей дочерней компании «Газ Украины» до 25 декабря 2012 года.

Об этом говорится в аудированной консолидированной отчетности НАК «Нафтогаз Украины» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), обнародованной на официальном сайте компании.

«В соответствии с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №656 от 27 октября 2011 г., прекращается деятельность дочерней компании «Газ Украины» через ее реструктуризацию - присоединение к НАК «Нафтогаз Украины» и его дочернему предприятию «Будивельнык». Меры по реорганизации ДК «Газ Украины» должны быть завершены до 25 декабря 2012 г.», - сказано в документе.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заключил договоры о конфиденциальности в отношении трех объявленных к продаже энергокомпаний: "Днепроэнерго", "Донецкоблэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго" с 10 компаниями-интересантами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Так, ПАО "Днепроэнерго" и ПАО "Донецкоблэнерго" заинтересовались по три компании, ПАО "Закарпатьеоблэнерго" - 4.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставила на аукцион по экспорту электроэнергии в январе 2012 года доступ к пропускной способности межгосударственного сечения «ОЭС Украины – ОЭС России» мощностью 3,1 тыс. МВт.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Напомним, что в ходе годового аукциона, состоявшегося в среду, 14 декабря, сечение по направлению в Российскую Федерацию было снято с торгов в связи с отсутствием заявок со стороны потенциальных покупателей. С момента перехода Украины на аукционную форму организации экспортных поставок электроэнергии российское сечение ни разу не приобреталось потенциальными экспортерами в виду очевидной бессмысленности организации экспортных поставок на профицитный и дешевый по ценовым параметрам рынок.

По итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положения по восточноевропейскому (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), молдавскому и белорусскому направлениям экспорта электроэнергии.

Финансы

Международное рейтинговое агентство Moody`s ухудшило прогноз рейтингов Киева и Харькова в иностранной и национальной валюте «B2» со «стабильного» до «негативного».

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие последовало вслед за аналогичными действиями Moody`s по суверенному рейтингу Украины «B2», связанными с возросшими бюджетными и внешними рисками на фоне неопределенности относительно сотрудничества с МВФ.

Рейтинговое действие также учитывало возможное ухудшение экономической ситуации в Украине в связи с проблемами в мировой экономике в целом и увеличение политических рисков, связанных с парламентскими выборами осенью 2012 года.

Украина - Российская Федерация

Черноморский флот РФ в случае необходимости в 2014 году может быть перебазирован с Украины в Новороссийск.

Об этом заявил директор Федерального агентства специального строительства (Спецстрой РФ) Григорий НАГИНСКИЙ сегодня журналистам, передает РИА «Новости».

"Продолжается строительство геопорта в Новороссийске. Это будет современный порт, в отличие от базы Черноморского флота в Украине, куда большие средства не вкладывались. Строительство геопорта завершится в 2014 году, с этого времени в случае необходимости Черноморский флот может быть перебазирован в Новороссийск. Необходимая инфраструктура для этого будет готова", - сказал Г.НАГИНСКИЙ.

По его словам, геопорт начинали строить как резервный для Черноморского флота. "В 2014 году у нас будет порт, который можно будет использовать независимо от отношений с Украиной", - сказал Г.НАГИНСКИЙ.

Отвечая на вопрос, возможен ли быстрый перевод всего Черноморского флота РФ в Новороссийск после завершения строительства порта, Г.НАГИНСКИЙ ответил, что такая задача будет выполнима с 2014 года.

По словам Г.НАГИНСКОГО, строительство пирсовой зоны порта завершено на 30-40%.

"Корабли там уже стоят. Теперь основные затраты пойдут на строительство глубоководного молла, который бы защищал стоянку кораблей от волн и от ветра", - сказал Г.НАГИНСКИЙ.

Он отметил, что строительство осложняется тем, что порт глубоководный, длина свай достигает 60 метров, при этом на 15 метров они уходят в грунт.

"Поэтому стройка такая длинная. Дорогое удовольствие", - сказал Г.НАГИНСКИЙ.

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