Грищенко не исключает, что соглашение Украины и ЕС не будет парафировано 19 декабря

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не исключает, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет парафировано на саммите 19 декабря.

Об этом министр сказал в эфире телеканала «Интер» в пятницу вечером.

«Мы готовы к парафированию, но такое впечатление возникает, что даже технически европейская сторона не готова сегодня», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом он заметил, что «все заинтересованы, чтобы на каком-то этапе, возможно не 19-го, немного позже, но это соглашение было парафировано».

К.ГРИЩЕНКО отметил, что текст соглашения стороны в принципе согласовали, и «этот текст выгодный для Украины и ЕС».

Говоря о фиксации в соглашении перспективы членства Украины в ЕС, К.ГРИЩЕНКО отметил, что стороны еще работают над этим.

«Мы не хотим быть в ситуации, когда мы 60 лет будем вести переговоры об интеграции в ЕС. Мы хотим понимать, где мы есть, что нам нужно сделать, каким образом мы должны поэтапно продвигаться к цели - полноправному членству, и что для этого нужно сделать не только нам, но и нашим партнерам», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

В то же время он заявил, что «соглашение об ассоциации не является подарком Украине».

Говоря о том, насколько дело экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО влияет на ход переговоров с ЕС относительно соглашения об ассоциации, К.ГРИЩЕНКО отметил, что европейская сторона постоянно затрагивает эту тему, и Украина готова отвечать на вопросы, которые возникают в этой связи.

«Это не должно быть проблемой в наших отношениях с точки зрения решения тех проблем, которые на самом деле на долгие годы решают наши взаимные отношения", - считает министр иностранных дел.