Российские парламентские партии завершили выдвижение кандидатов в президенты РФ

Москва. Российские парламентские партии завершили выдвижение кандидатов на выборы президента России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сегодня съезд КПРФ выдвинул на высшую должность в России лидера партии Геннадия ЗЮГАНОВА.

Раннее партия «Единая Россия» выдвинула Владимира ПУТИНА на пост президента, «Справедливая Россия» - Сергея МИРОНОВА, а ЛДПР – Владимира ЖИРИНОВСКОГО.

Также о намерении баллотироваться в президенты России заявили восемь кандидатов-самовыдвиженцев. В частности, российский миллиардер Михаил ПРОХОРОВ, губернатор Иркутской области Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, оппозиционер Эдуард ЛИМОНОВ (САВЕНКО), экс-мэр Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ, президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид ИВАШОВ, общественный деятель из Оренбурга Ринат ХАМИЕВ, лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана ПЕУНОВА и публицист Борис МИРОНОВ.

Выборы президента России назначены на 4 марта 2012 года.