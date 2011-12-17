Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что 2011 год для Украины был в целом успешным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении на Традиционной встрече с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

«Для Украины уходящий год был годом напряженным, годом сложных, но важных и необходимых решений, но нам удалось достичь конкретных результатов на важных для страны направлениях. Потому могу со всей ответственностью констатировать, что, несмотря на все вызовы, 2011 год для нашего государства был в целом успешным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, были продолжены комплексные реформы в разных сферах. В частности, он сообщил о законе о доступе к публичной информации, который позволяет общественности более эффективно контролировать власть, закон о парламентских выборах, который позволит, по его мнению, провести выборы демократично.

Также В.ЯНУКОВИЧ рассказал о шагах в экономической сфере, о реформе в налоговой сфере. По его словам, реформы позволили стране демонстрировать стабильный рост.

Он заверил, что политика реформ будет продолжаться, поскольку это единственный путь вывести Украину к передовым странам Европы.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, 2011 год был насыщенным и на внешнеполитические события. Так, по его словам, удалось стабилизировать отношения со стратегическим партнером - Россией, но доминантным для Украины осталось европейское направление.