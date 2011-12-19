Сегодня в Киеве - XV Саммит Украина–ЕС

Сегодня в Киеве состоится XV Саммит Украина – Европейский Союз.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в рамках саммита в 12.05 состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Председателем Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ и Главой Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в узком кругу (ул. Банковая, 11, Администрация Президента Украины).

Пленарное заседание XV Саммита Украина - Европейский Союз (ул. Банковая, 11) начнется в 12.40.

Выступления в начале заседания будут транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

В 13.50 планируется встреча Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, Председателя Европейского Совета Г. Ван РОМПЕЯ и Главы Европейской Комиссии Ж.М.БАРРОЗУ с представителями СМИ.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря, на Традиционной встрече с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что верит в успешность саммита Украина - Европейский Союз.

По его словам, после четырех лет сложной, кропотливой внутренней и внешней работы Украина практически завершила переговоры с Евросоюзом по Соглашению об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Он подчеркнул, что следующий год для Украины также «будет европейским». «Мы настроены на подписание соглашения с Европейским Союзом, на признание за Украиной права приобретения полноправного членства в ЕС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.