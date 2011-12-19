Сегодня президенты РФ, Беларуси и Казахстана подпишут договор по ЕЭП

Москва. Сегодня в Москве президенты РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подпишут решение о вводе в действие с 1 января 2012 года договоров Единого экономического пространства (ЕЭП).

Об том говорится в материалах пресс-службы Кремля, к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, в котором примут участие Президенты Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Данный механизм пришел на смену Высшему органу Таможенного Союза (ВОТС) в рамках Межгоссовета ЕврАзЭС.

Отмечается, что встреча глав трех государств призвана стать важной вехой в процессе экономической интеграции на евразийском пространстве. Предстоит проработать и принять ряд практических решений по вопросам функционирования Евразийской экономической комиссии (включая назначение Председателя и членов ее Коллегии), договор о создании которой был подписан в Москве 18 ноября с.г.

«В частности планируется подписать решение о вводе в действие с 1 января 2012 г. пакета из 17 международных договоров Единого экономического пространства (ЕЭП), что позволит создать условия для свободного движения не только товаров, но также услуг, капиталов и рабочей силы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях обеспечения полноценного функционирования ТС при условии присоединения одного или нескольких его членов к Всемирной торговой организации (ВТО), а также создания механизма, предусматривающего участие государств-членов в иных международных объединениях, ожидается подписания решения о вступлении в силу договора о функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 г.

Также, среди важных тем московского саммита – вопрос о согласованных мерах торгово-экономической политики в случае оказания третьими странами экономического давления на одно из государств-членов Таможенного союза (ТС). В соответствии с проектом соответствующего решения предусматривается, что в случае оказания подобного рода давления соответствующая информация незамедлительно направляется в Евразийскую экономическую комиссию для проведения консультаций по выявлению и оценке негативного экономического эффекта таких мер в каждом из государств-членов ТС и разработки мер совместного реагирования.