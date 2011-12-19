ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Харьковских чернобыльцев обвиняют в подделке документов для получения пенсий» пишет: милиция Харьковской области возбудила несколько уголовных дел по факту подделки документов, которые подавались в Пенсионный фонд для начисления пенсий "чернобыльцам"…

http://delo.ua/ukraine/harkovskih-chernobylcev-obvinjajut-v-poddelke-dokumentov-dlja-polu-170026/

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Также «Дело» в публикации «Ликвидируемые банки Украины задолжали своим клиентам почти 3 млрд. грн.» пишет: совокупная задолженность ликвидируемых банков перед вкладчиками к началу ноября достигла 2,93 млрд. грн. С начала года данный показатель вырос на 32%...

http://delo.ua/finance/likvidiruemye-banki-ukrainy-zadolzhali-svoim-klientam-pochti-3-mlr-170018/

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«Дело» в публикации «В Москве подпишут решение о старте Единого экономического пространства» пишет: сегодня в Москве президенты РФ Дмитрий Медведев, Беларуси Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев подпишут решение о вводе в действие с 1 января 2012 года договоров Единого экономического пространства (ЕЭП)…

http://delo.ua/world/v-moskve-podpishut-reshenie-o-starte-edinogo-ekonomicheskogo-prostr-170082/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Долг особой выдержки», в котором пишет: "Газпром" авансом заплатил НАК "Нафтогаз Украины" $1,8 млрд за транзит газа по территории страны, говорится в отчетности НАК. Эти средства, которые "Нафтогаз" получил еще в прошлом году, компания должна вернуть российской монополии в течение пяти лет за счет роста объемов транзита. Но уже сейчас в Минэнерго уверены, что будут вынуждены пролонгировать заем — Украина потеряет часть транзита из-за введения в эксплуатацию газопровода Nord Stream. В этом случае НАК будет сложнее привлекать кредиты у международных банков, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1841552

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «ПАСЕ выписывает лечебные процедуры», в котором пишет: Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) согласовал проект резолюции по Украине. В ПАСЕ намерены подвергнуть Киев критике в связи с уголовным преследованием представителей бывшего руководства страны, проблемами в судебной системе и невыполнением требований Совета Европы. Примечательно, что в этом документе, в отличие от резолюций Европарламента, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко не отводится ключевая роль. Ее имени нет в списке находящихся под стражей политиков, чье состояние здоровья беспокоит ПАСЕ и освобождения которых члены ассамблеи намерены требовать от Киева…

http://www.kommersant.ua/doc/1841581

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Издание «Экономические известия» в публикации «Химическая недогрузка» пишет: европейские производители удобрений на нынешней неделе сократят выпуск некоторых видов продукции. По слухам, выпуск аммиачной селитры планируют снизить и в Ostchem, подконтрольной Дмитрию Фирташу. В самой компании об этом пока не говорят…

http://markets.eizvestia.com/full/himicheskaya-nedogruzka

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Завершение без парафирования», в котором пишут: сегодня в Киеве состоится пятнадцатый саммит Украина — Европейский союз (ЕС). Главной интригой остается вопрос: будет ли парафировано Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ) и добьется ли Украина фиксации в документе перспективы своего членства в ЕС. Накануне саммита компромисс по тексту Соглашения об ассоциации все еще не найден…

http://state.eizvestia.com/full/zavershenie-bez-parafirovaniya

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«Экономические известия» публикуют материал «Картошка гниет в хранилищах», в котором пишут: аномально засушливая погода осени и начала зимы 2011 г. привела не только к потерям озимых культур, но и губит рекордный урожай овощей, собранный в этом году в Украине. Если ситуация не улучшится, то к весне будущего года страну ожидает рост цен сразу в нескольких направлениях: и в зерновой группе, и в плодовоовощной…

http://markets.eizvestia.com/full/kartoshka-gniet-v-hranilishhah

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Газета «Сегодня» в публикации «Прогнозы-2012: доллар стабилен, а Евро упадет до 9,4 гривен» пишет: эксперты прогнозируют, что до лета евровалюта будет дешеветь, а поднять курс доллара не позволят выборы…

http://www.segodnya.ua/news/14321570.html

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Также «Сегодня» в публикации «МАУ становится пунктуальным авиаперевозчиком, а грузины все чаще задерживают рейсы» пишет: наши перевозчики стали пунктуальнее, а европейские и российские опаздывали больше, чем в октябре…

http://www.segodnya.ua/news/14321650.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Умер Ким Чен Ир» пишет: северокорейское государственное телевидение объявило о смерти Ким Чен Ира. 69-летний лидер КНДР умер в поезде, на котором он совершал одну из поездок внутри страны…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1456580/umer_kim_chen_ir

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Также «Ведомости» в публикации «Газпром» собирается вложить 4 трлн руб. в новые стройки» пишут: «Газпром» собирается потратить 4 трлн руб. в 2012-2014 гг. Это не только Ямал, но и газопровод от Якутии до Владивостока, подготовка к запуску «Южного потока», а также системы связи, управления и безопасности. Скорый возврат инвестиций ожидается только от «Сахалина-2»…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1456492/rekord_investicij

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Издание «Известия» в публикации «Россия открывает рынки для иностранцев» пишет: за членство в ВТО Россия заплатит членскими взносами по $3,1 млн. в год и программой развития автопрома…

http://izvestia.ru/news/510033

(УНИАН)