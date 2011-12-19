Азаров прибыл в Чехию. Вечером планирует вернуться в Киев
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прибыл с официальным визитом в Чешскую Республику.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе однодневного визита глава украинского правительства встретится с премьер-министром Чехии Петром НЕЧАСОМ, проведет с ним переговоры в формате с глазу на глаз и в расширенном кругу.
После этого Н.АЗАРОВ встретится с президентом Чехии Вацлавом КЛАУСОМ и председателем сената парламента Чехии Миланом ШТЕХОМ.
Также глава украинского правительства возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко и примет участие в открытии украинско-чешского форума бизнеса.
Во время визита главы украинского правительства будет подписан ряд двусторонних соглашений.
Вечером Н.АЗАРОВ планирует вернуться в Киев.