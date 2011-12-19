ПАСЕ выступает за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины
Брюссель. Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступает за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению пресс-службы Совета Европы, об этом говорится в проекте резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, одобренном 15 декабря на заседании Комитета в Париже.
“Ассамблея считает, что статьи 364 и 365 украинского Уголовного кодекса являются слишком широкими для применения и эффективно дают возможность для криминализации постфактум нормального принятия политических решений. Это противоречит принципу верховенства права и является неприемлемым. Ассамблея, таким образом, призывает власть немедленно удалить эти две статьи из Уголовного кодекса и снять все обвинения против членов бывшего правительства, которые базируются на этих положениях”, - подчеркивается в проекте резолюции ПАСЕ.
В документе говорится, что оценка политических решений и их последствий является прерогативой парламентов и избирателей, но не судов. При этом члены Комитета высказались за введение в Украине соответствующих международных стандартов по разделению политической и уголовной ответственности.
В проекте документа также выражается сожаление по поводу многочисленных нарушений в ходе судебных процессов против членов бывшего правительства, которые, по мнению Комитета, могут лишить возможности обвиняемых иметь честный судебный процесс, в духе статьи 6-й Европейской конвенции по правам человека.
В проекте резолюции также отмечается, что все нарушения в ходе судебных процессов против членов бывшего правительства являются результатом неполноценности судебной системы Украины.
Кроме того, в проекте документа выражается обеспокоенность быстрым ухудшением состояния здоровья бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО, которые находятся в предварительном заключении.
По мнению Комитета, Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО нуждаются в медицинской помощи за пределами тюрем. В связи с этим в проекте содержится призыв освободить этих людей до решения суда, по меньшей мере, по гуманным соображениям.
Проект резолюции был одобрен Комитетом единогласно. Предусматривается, что ПАСЕ рассмотрит его на своей сессии в конце января 2012 года.