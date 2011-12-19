Соглашение между Украиной и ЕС не будет парафировано сегодня - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ прогнозирует, что сегодня не будет парафировано соглашение между Украиной и ЕС на саммите Украина-ЕС, а только будет принято общее обращение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, «по всей видимости, сегодня будет принято общее обращение ЕС и Украины по дальнейшим евроинтеграционным устремлениям Украины, и затем будет определен период, в течение которого данный документ будет парафирован».

Он подчеркнул: «мы должны правильно объяснять людям, что мы можем сегодня ожидать – для того, чтобы парафировать тот документ, который рассматривался и готовился специалистами к данному саммиту, потребуется еще значительное количество времени, потому что документы, которые требуют, чтобы каждая страница была прочитана и была проставлена подпись конкретных специалистов, она требует временного периода».

Отвечая на реплики некоторых народных депутатов по поводу того, где сейчас премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и почему не участвует в саммите, А.ЕФРЕМОВ напомнил, что сегодня Н.АЗАРОВ находится с визитом в Чехии, а завтра он будет находиться «на юбилейном саммите стран СНГ».

«И мы надеемся, что в рамках этого саммита будет возможность все-таки премьер-министрам наших государств встретиться и поговорить по поводу договорной цены на газ».

При этом он добавил: «По крайней мере, надежда такая есть, и мы хотели бы быть уверены в том, что руководство Российской Федерации здесь нам все-таки пойдет навстречу».