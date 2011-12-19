Прага. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что саммит Украина-ЕС будет успешным, и на нем будет подписано соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер заявил журналистам в Праге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром НЕЧАСОМ.

«Сегодня в Киеве проходит исключительно важный саммит Украина-ЕС. Я думаю, что саммит будет успешным, и на нем будет объявлено о завершении переговоров, связанных с соглашением о создании всеобъемлющей зоны свободной торговли и соглашением о политической ассоциации», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что переговоры проходили довольно трудно, непросто, в частности, было проведено почти двадцать раундов переговоров. По словам главы правительства, Украина во время этих переговоров всегда стремилась найти компромисс и взаимоприемлемые решения с Европейским Союзом. «И это означало, что наш курс на европейскую интеграцию является стратегическим для нас курсом и не подвержен никаким конъюнктурным влияниям», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, те компромиссы, которые были достигнуты во время проведения переговоров, являются стратегически важными как для Европейского Союза, так и для Украины.