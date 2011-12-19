Мониторинговый комитет ПАСЕ за немедленные изменения в системе юстиции Украины

Брюссель. Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступает за немедленные изменения в системе юстиции Украины.

Как сообщает пресс-служба Совета Европы, об этом говорится в проекте резолюции “Функционирования демократических институтов в Украине”, одобренном 15 декабря на заседании Комитета в Париже.

В документе отмечается наличие значительного количества нарушений в ходе судебных процессов в отношении бывших украинских чиновников, что, по мнению членов Комитета, является результатом несовершенства судебной системы Украины.

Среди проблем украинской системы юстиции Комитет называет отсутствие независимости судей, чрезмерное применение и чрезмерные сроки предварительного заключения, отсутствие равенства в процессах между прокурорами и защитой.

“(Ассамблея – УНИАН) подтверждает свою глубокую обеспокоенность отсутствием независимости судебной системы и рассматривает это как принципиальный вызов судебной системе страны”, - подчеркнуто в документе.

В проекте отмечается, что нынешняя система назначения судей подрывает принцип независимости судопроизводства. В связи с этим в документе содержится призыв отменить или значительно сократить 5-летний испытательный срок для судей, а также исключить Верховную Раду из процесса назначения судей.

Члены Комитета выразили мнение, что на протяжении испытательного периода судьи не должны председательствовать в судах по политически чувствительным или сложным делам.

Кроме того, в проекте резолюции отмечается, что принцип формирования Высшего совета юстиции противоречит принципу распределения власти и также подрывает независимость судопроизводства. При этом Комитет высказался за то, чтобы призвать украинскую власть внести изменения в принцип формирования Высшего совета юстиции, которые бы сделали невозможным попадание в него представителей Верховной Рады, Президента и Генеральной прокуратуры. По мнению Комитета, до внесения соответствующих изменений в закон, эти три государственных института должны были бы назначать исключительно неполитических членов в этот орган.

В документе также выражается обеспокоенность относительно сообщений о применении дисциплинарных действий и увольнении судей Высшим Советом юстиции Украины на основании жалоб прокуратуры, за решения судей, которые противоречили требованиям прокуроров в судебных процессах.

“Такая практика не совместима с принципом верховенства права и должна быть немедленно прекращена”, - отмечается в проекте.

Члены Мониторингового комитета ПАСЕ также выразили глубокую обеспокоенность чрезмерным применением предварительного заключения, “часто без оправданных или обоснованных причин”.

При этом в проекте резолюции отмечено, что незаконное и чрезмерное предварительное заключение является одним из самых главных вопросов, которые обжалуются украинцами в Европейском суде по правам человека.

В связи с этим члены Комитета призвали украинскую власть обеспечить в Уголовном кодексе Украины четкую процедуру пересмотра законности и срока предварительного заключения, а также обеспечить, чтобы предварительное заключение применялось только в качестве последнего средства исключительно на основании хорошо обоснованного решения суда.

В проекте резолюции также выражается обеспокоенность тенденцией склонения судов к позиции прокуратуры и содержится призыв к власти обеспечить равенство прокуроров и защиты в Уголовном кодексе и на практике.

В частности, в документе отмечается необходимость обеспечить предоставление защите копии судебного дела и разумного времени для ознакомления с ней.

Проект резолюции был одобрен Комитетом единогласно. Предусматривается, что ПАСЕ рассмотрит его на своей сессии в конце января 2012 года.