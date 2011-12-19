В Киеве проходит встреча Януковича и Баррозу
13:41, 19 декабря 2011Разное
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В рамках XV Саммита Украина - Европейский Союза в Киеве проходит встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с председателем Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в узком кругу.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Приветствуя гостей, глава Украинского государства назвал сегодняшнюю встречу долгожданной. «Я рад, что эта встреча проходит согласно тому нашему совместному плану, который мы разработали еще в начале текущего года», - сказал Президент.
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