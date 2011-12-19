Главное на 19 декабря (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Сегодня в Киеве состоится XV Саммит Украина – Европейский Союз.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в рамках саммита в 12.05 состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Председателем Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ и Главой Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в узком кругу (ул. Банковая, 11, Администрация Президента Украины).

Пленарное заседание XV Саммита Украина - Европейский Союз (ул. Банковая, 11) начнется в 12.40.

Выступления в начале заседания будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

В 13.50 планируется встреча Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, Председателя Европейского Совета Г. Ван РОМПЕЯ и Главы Европейской Комиссии Ж.М.БАРРОЗУ с представителями СМИ.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря, на Традиционной встрече с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что верит в успешность саммита Украина - Европейский Союз.

По его словам, после четырех лет сложной, кропотливой внутренней и внешней работы Украина практически завершила переговоры с Евросоюзом по Соглашению об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Он подчеркнул, что следующий год для Украины также «будет европейским». «Мы настроены на подписание соглашения с Европейским Союзом, на признание за Украиной права приобретения полноправного членства в ЕС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прибыл с официальным визитом в Чешскую Республику.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе однодневного визита глава украинского правительства встретится с премьер-министром Чехии Петром НЕЧАСОМ, проведет с ним переговоры в формате с глазу на глаз и в расширенном кругу.

После этого Н.АЗАРОВ встретится с президентом Чехии Вацлавом КЛАУСОМ и председателем сената парламента Чехии Миланом ШТЕХОМ.

Также глава украинского правительства возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко и примет участие в открытии украинско-чешского форума бизнеса.

Во время визита главы украинского правительства будет подписан ряд двусторонних соглашений.

Вечером Н.АЗАРОВ планирует вернуться в Киев.

Законодательство

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что проект государственного бюджета на 2012 год во втором чтении и программа социально-экономического развития будут рассматриваться парламентом в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

Он отметил, что в среду на заседании правительства будут рассматриваться эти вопросы, а в пятницу планируется их рассмотрение в ВР.

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в пятницу не будет рассматриваться законопроект о рынке земли во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что в розданном проекте повестки дня на следующую неделю предусмотрено в пятницу рассмотрение этого вопроса, но это «не отвечает действительности».

По его словам, «вкралась техническая ошибка».

В.ЛИТВИН сказал, что сейчас поступают предложения от комитетов и народных депутатов относительно этого законопроекта.

Он напомнил, что следующую неделю - с 26 по 30 декабря - народные депутаты Украины будут работать с избирателями. Но при этом отметил: «Если не будет экстраординарных вопросов».

Председатель ВР сообщил, что на текущей пленарной неделе предусмотрено рассмотрение 117 вопросов и, в частности, 40 правительственных законопроектов.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

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Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступает за немедленные изменения в системе юстиции Украины.

Как сообщает пресс-служба Совета Европы, об этом говорится в проекте резолюции “Функционирования демократических институтов в Украине”, одобренном 15 декабря на заседании Комитета в Париже.

В документе отмечается наличие значительного количества нарушений в ходе судебных процессов в отношении бывших украинских чиновников, что, по мнению членов Комитета, является результатом несовершенства судебной системы Украины.

Среди проблем украинской системы юстиции Комитет называет отсутствие независимости судей, чрезмерное применение и чрезмерные сроки предварительного заключения, отсутствие равенства в процессах между прокурорами и защитой.

“(Ассамблея – УНИАН) подтверждает свою глубокую обеспокоенность отсутствием независимости судебной системы и рассматривает это как принципиальный вызов судебной системе страны”, - подчеркнуто в документе.

В проекте отмечается, что нынешняя система назначения судей подрывает принцип независимости судопроизводства. В связи с этим в документе содержится призыв отменить или значительно сократить 5-летний испытательный срок для судей, а также исключить Верховную Раду из процесса назначения судей.

Члены Комитета выразили мнение, что на протяжении испытательного периода судьи не должны председательствовать в судах по политически чувствительным или сложным делам.

Кроме того, в проекте резолюции отмечается, что принцип формирования Высшего совета юстиции противоречит принципу распределения власти и также подрывает независимость судопроизводства. При этом Комитет высказался за то, чтобы призвать украинскую власть внести изменения в принцип формирования Высшего совета юстиции, которые бы сделали невозможным попадание в него представителей Верховной Рады, Президента и Генеральной прокуратуры. По мнению Комитета, до внесения соответствующих изменений в закон, эти три государственных института должны были бы назначать исключительно неполитических членов в этот орган.

В документе также выражается обеспокоенность относительно сообщений о применении дисциплинарных действий и увольнении судей Высшим Советом юстиции Украины на основании жалоб прокуратуры, за решения судей, которые противоречили требованиям прокуроров в судебных процессах.

“Такая практика не совместима с принципом верховенства права и должна быть немедленно прекращена”, - отмечается в проекте.

Члены Мониторингового комитета ПАСЕ также выразили глубокую обеспокоенность чрезмерным применением предварительного заключения, “часто без оправданных или обоснованных причин”.

При этом в проекте резолюции отмечено, что незаконное и чрезмерное предварительное заключение является одним из самых главных вопросов, которые обжалуются украинцами в Европейском суде по правам человека.

В связи с этим члены Комитета призвали украинскую власть обеспечить в Уголовном кодексе Украины четкую процедуру пересмотра законности и срока предварительного заключения, а также обеспечить, чтобы предварительное заключение применялось только в качестве последнего средства исключительно на основании хорошо обоснованного решения суда.

В проекте резолюции также выражается обеспокоенность тенденцией склонения судов к позиции прокуратуры и содержится призыв к власти обеспечить равенство прокуроров и защиты в Уголовном кодексе и на практике.

В частности, в документе отмечается необходимость обеспечить предоставление защите копии судебного дела и разумного времени для ознакомления с ней.

Проект резолюции был одобрен Комитетом единогласно. Предусматривается, что ПАСЕ рассмотрит его на своей сессии в конце января 2012 года.

Фондовый рынок

Наибольшим негативом для украинского фондового рынка сегодня является кризис ликвидности.

Как сообщил сегодня во время круглого стола "Фондовый рынок Украины: вызовы для власти и бизнеса" вице-президент Gorshenin Group Алексей ЛЕЩЕНКО, таковы результаты проведенного Институтом Горшенина опроса фондовиков.

Согласно полученным результатам, именно обострение кризиса ликвидности, а также девальвационные ожидания, по мнению фондовиков, являются наиболее негативными тенденциями, доминирующими сегодня на рынке. Именно эти факторы, по мнению участников опроса (43% и 24% респондентов соответственно) задают настроения на рынке ценных бумаг.

К негативно действующим на фондовом рынке субъекты также отнесли такие факторы, как уменьшение количества активных клиентов на рынке, рост волатильности рынка и снижение индекса украинских бирж. К негативным тенденциям участники рынка также отнесли проблемные вопросы, касающиеся уменьшения объемов операций с ликвидными акциями, уменьшение количества акций, находящихся в свободном обороте.

Среди главных причин возникновения тенденций, которые сегодня существуют на рынке, профучастники и независимые эксперты указали, в первую очередь, внешние факторы - кризисные явления в Евросоюзе и мире, отток капитала с фондового рынка. Среди внутренних факторов фондовики указали снижение конкуренции в экономике, централизацию ресурсов, неполучение Украиной кредитов Международного валютного фонда и повышение стоимости международных кредитов.

А.ЛЕЩЕНКО также отметил, что сегодня острой проблемой для украинского фондового рынка продолжает оставаться незащищенность прав собственности, а также зачастую отсутствие достаточной прозрачности в работе компаний.

Финансы

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА направил официальные обращения премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, в которых указывается на существующие проблемы с финансированием деятельности МЧС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в частности, в обращениях министр обратил внимание на промедление Государственной казначейской службы с предоставлением средств, уже выделенных на потребности министерства. За ноябрь этого года МЧС не получило 19,4 млн. грн. на окончательное снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС, 10,9 млн. - на мероприятия в рамках программ гражданской защиты, 9 млн. – на обеспечение жильем пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и 19,6 млн. грн. для поддержки в безопасном состоянии Зоны отчуждения, энергоблоков и объекта «Укрытие», строительства комплекса «Вектор», отметил В.БАЛОГА.

Кроме того, по его словам, за декабрь Государственной казначейской службой не выделены 37,8 млн. грн. на финансирование мероприятий в Зоне отчуждения и на объектах ЧАЭС, 2,5 млн. в качестве взноса Украины на счет ядерной безопасности ЕБРР, 11 млн. грн. на приобретение специальной техники и оборудования для аварийно-спасательных подразделений.

Руководитель МЧС настаивает, чтобы Министерство финансов и Государственная казначейская служба обеспечили полное финансирование расходов МЧС, связанных с выполнением Украиной международных обязательств, безопасностью граждан и их социальной защитой.

Также В.БАЛОГА проинформировал Н.АЗАРОВА о ситуации, сложившейся с финансированием мероприятий по созданию системы экстренного вызова по единому телефонному номеру. В письме в адрес премьер-министра говорится о значительной работе, проведенной МЧС на выполнение поручения Президента Украины о создании системы «112». Однако отмечается, что полностью реалистичные сроки внедрения в действие этого проекта находятся под угрозой срыва из-за фактического отсутствия ассигнований.

«Несмотря на поручение Президента Украины, в проекте Государственного бюджета на 2012 год Министерство финансов средств на систему «112» не предусмотрело вообще. Вместо этого по неведомым мне причинам 452 млн. грн. на создание системы экстренного вызова выделяется Укревроинфпроекту в рамках целевой программы проведения Евро-2012. Минфин никак не отреагировал на неоднократные официальные возражения МЧС», - отмечается в письме В.БАЛОГИ.

Министр считает выделение средств на систему «112» организации, которая не занимается ее внедрением, ошибочным решением, и видит в нем «признаки чьих-то ведомственных или даже корыстных интересов». Он категорически не согласен с таким подходом. По убеждению В.БАЛОГИ, одобрение неправильного порядка финансирования приведет к разбалансированию всего проекта и угрожает срывом работ не только по введению первой очереди системы (в городах проведения матчей Евро-2012), но и ставит под угрозу ее последующее развертывание по всей стране.

Накануне принятия государственного бюджета руководитель МЧС просит премьер-министра вмешаться в ситуацию и добиться перенаправления указанных средств от Укревроинфпроекта в МЧС. «К этой сумме в дальнейшем нужно будет выделить еще 198 млн. гривен, чтобы система «112» была развернута по всей стране (общая стоимость проекта составляет 650 млн.). Иначе, даже при условии привлечения альтернативных источников финансирования, система «112» не может быть введена в эксплуатацию ранее 2015 года», - говорится в письме Н.АЗАРОВУ.

Комментируя эти официальные обращения, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций указал на критическое недофинансирование деятельности МЧС, что делает ограниченно возможным надлежащее исполнение его функций. «По существу, расходы на потребности министерства распределяются и регулируются в ручном режиме. Это недопустимо, поскольку речь идет не просто о деньгах на МЧС, а о безопасности людей, интересах всего общества, безопасной жизнедеятельности страны. К государственным делам и относиться нужно по-государственному. Именно такими причинами и продиктованы мои обращения к Премьер-министру. Рассчитываю на его понимание и поддержку», - заявил В.БАЛОГА.

Банки

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 16 декабря сократился на 0,3% и на начало дня 19 декабря составил 22,786 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 31%, или на 5,352 млрд. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0250/8,0290 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2507/11, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4515/10,4590. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3024/26 (пятница — 1,3005/07).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9810/7,9910.

ТЭК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется на пересмотр газовых соглашений с РФ до конца 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил журналистам в Праге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром НЕЧАСОМ.

«Переговоры проходят трудно… Но, вместе с тем, я хотел бы сказать, что я глубоко убежден, что исходя, прежде всего, из стратегических интересов нашего сотрудничества, на будущее будет найден компромиссный вариант соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что переговоры с Российской Федерации относительно пересмотра газовых соглашений в последние дни активизировались. «Я думаю, что в ближайшие дни есть надежда на то, что мы выработаем компромиссное решение. Для нас это особенно важно, потому что начинается новый год, и ми хотели бы войти в новый год с уже модернизированным соглашением и с нормальными ценами, которые не подрывают нашу экономику», - подчеркнул глава правительства.

В то же время, Н.АЗАРОВ еще раз отметил, что Украина получает газ по самой дорогой цене в Европе, и, к примеру, Германия получает российский газ по значительно более низкой цене, находясь при этом намного дальше, чем Украина.

Транспорт. Перевозки

Министерство инфраструктуры предлагает с 2016 года выдавать лицензию на перевозку пассажиров только перевозчикам, имеющим парк минимум из 10 транспортных средств, с 2018 года - из 15, а с 2020 года – из 20 автобусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, такое предложение содержится в разработанном ведомством плане мероприятий по содействию укрупнению автомобильных пассажирских перевозок.

План предусматривает, что в 2012-2013 гг. для детенизации оборотных средств будет внедрено обязательное использование кассовых аппаратов на автобусах междугороднего и межобластного сообщения.

Кроме того, перевозчикам будет рекомендовано практиковать безналичную оплату за проезд на междугородных и межобластных автобусных маршрутах общего пользования.

Также планом предусматривается отмена утверждения в органах власти паспорта регулярного автобусного маршрута и внесение изменений в систему билетно-учетной документации — билет на проезд не будет иметь жесткой формы, а будет регламентировано только требования к реквизитам.

Кроме того, Мининфраструктуры разработает нормативно-правовой документ, регулирующий порядок открытия автобусного маршрута общего пользования, а также внесет изменения в программу подготовки водителей.

Также Мининфраструктуры планирует поощрять автомобильных перевозчиков к внедрению информационных технологий диспетчеризации, управления и расчетов.

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Межведомственные рабочие группы, в состав которых входят представители органов внутренних дел и налоговых органов при координации прокуратуры Киевской области активизируют проверки нелегальных перевозчиков Киева.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, такое решение было принято в ходе заседания в министерстве под председательством директора Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрия ПЕТУХОВА.

В ходе проверок налоговики будут осуществлять регулярные проверки нелегальных автоперевозчиков, в частности, в части оборота наличных и осуществления деятельности по упрощенной системе налогообложения.

ГАИ и Глававтотрансинспекция будут проверять лиц, осуществляющих отправку автобусов c мест стихийных стоянок в Киеве и соблюдение норм административного кодекса и лицензионного законодательства.

Также Минифраструктуры сообщает, что комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности намерен инициировать внесение изменений в законодательство Украины, которые будут предусматривать возмездное изъятие транспортного средства у автоперевозчиков-нелегалов.

По информации Мининфраструктуры, ряд столичных перевозчиков работают без соответствующих разрешительных документов или осуществляют отправку со стихийных остановок, в частности, с прилегающих зон автовокзала «Киев» и автостанций «Киевпассервиса», вблизи станций метро «Житомирская», «Святошин», «Нивки», «Черниговская », «Лесная», «Харьковская», «Лыбидская», «Дворец культуры Украины», «Демеевская», «Васильковская».

Нелегальными и некоторыми официальными перевозчиками осуществляется около тысячи отправлений автобусов ежедневно.

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Министерство инфраструктуры предлагает с 2016 года выдавать лицензию на перевозку пассажиров только перевозчикам, имеющим парк минимум из 10 транспортных средств, с 2018 года - из 15, а с 2020 года – из 20 автобусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, такое предложение содержится в разработанном ведомством плане мероприятий по содействию укрупнению автомобильных пассажирских перевозок.

План предусматривает, что в 2012-2013 гг. для детенизации оборотных средств будет внедрено обязательное использование кассовых аппаратов на автобусах междугороднего и межобластного сообщения.

Кроме того, перевозчикам будет рекомендовано практиковать безналичную оплату за проезд на междугородных и межобластных автобусных маршрутах общего пользования.

Также планом предусматривается отмена утверждения в органах власти паспорта регулярного автобусного маршрута и внесение изменений в систему билетно-учетной документации — билет на проезд не будет иметь жесткой формы, а будет регламентировано только требования к реквизитам.

Кроме того, Мининфраструктуры разработает нормативно-правовой документ, регулирующий порядок открытия автобусного маршрута общего пользования, а также внесет изменения в программу подготовки водителей.

Также Мининфраструктуры планирует поощрять автомобильных перевозчиков к внедрению информационных технологий диспетчеризации, управления и расчетов.

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Правительство передало государственную программу развития городского электротранспорта на 2007-2015 годы из сферы управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в ведение Министерства инфраструктуры.

Это закреплено постановлением правительства №1291 от 14 декабря 2011 года о внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров по вопросам оптимизации государственных целевых программ.

Справка УНИАН. Государственная программа развития городского электротранспорта на 2007-2015 годы ориентировочной стоимостью 4,763 млрд. грн. предусматривает, в частности, обновление парка трамвайных вагонов (1,884 млрд. грн.), троллейбусов (2,184 млрд. грн.), строительство и реконструкцию трамвайных линий (161,55 млн. грн.) и троллейбусных линий (503 млн. грн.). Программа предусматривает обновление в целом 942 единиц трамвайных вагонов и 3360 троллейбусов, строительство 107,69 км трамвайных линий и 503 км троллейбусных.

В марте 2011 года Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства инициировало передачу функций по курированию коммунального транспорта от Министерства ЖКХ к Министерству инфраструктуры.

Судебные разбирательства

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО требует от руководства Киевского СИЗО опровергнуть неправдивую информацию об условиях ее содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо Ю.ТИМОШЕНКО сегодня обнародовал ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО.

«Я выражаю свое возмущение фото и видеомонтажом условий моего нахождения в СИЗО. Вам, как одному из руководителей СИЗО, хорошо известно, что я никогда не находилась в камере 242 в таких условиях, как показали», - процитировал С.ВЛАСЕНКО письмо Ю.ТИМОШЕНКО.

Защитник также, ссылаясь на письмо лидера партии «Батькивщина», подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО находилась в камере №242 с тремя другими заключенными.

«Это была совсем другая камера. Вы очень хорошо знаете, что в камере 242 мы находились втроем в 15 квадратных метрах с окном без стекла, без горячей, а иногда и без холодной воды, с бетонным полом, полками и табуретками из необработанных досок и с «парашей» за перегородкой. О каких плазмах, душевых кабинках и зеркалах с кафелем вы дезинформируете людей?», - поинтересовалась Ю.ТИМОШЕНКО.

«Именно поэтому я требую от вас официально опровергнуть неправдивую и неправильную информацию, что камера 242 с интерьером, который продемонстрирован по телевидению, – это камера, в которой я находилась, нахожусь или буду находиться», - говорится в письме Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, лидер партии «Батькивщина» в своем письме также отказывается от возможного ее перевода после медчасти СИЗО в любую камеру с особыми условиями.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявляет, что видеосъемка о ней, распространенная в Интернете, проводилась сотрудниками СБУ.

«Я выражаю свое крайнее человеческое возмущение аморальной видеосъемкой, которая была проведена сотрудниками СБУ 14 декабря 2011 года в моем присутствии в камере медико-санитарной части СИЗО. Требую от вас публично опровергнуть неправдивую информацию, что эта видеосъемка проводилась неизвестными лицами и скрытой видеокамерой. Вы хорошо знаете, что 14 декабря в сопровождении официальных должностных лиц следственного изолятора в камеру ворвались офицер СБУ со съемочной группой, сопровождавшей его. Так вопреки моим возражениям начали в упор меня снимать. Они воспользовались тем, что я прикована болезнью к постели и не могу уклоняться и избегать прямой видеосъемки. Это выглядело почти как расстрел», - процитировал С.ВЛАСЕНКО письмо Ю.ТИМОШЕНКО.

Защитник сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО считает последние заявления и видеосъемки «операцией СБУ», которая организована по поручению действующего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для последующей ее компрометации.

«Считаю аморальным находиться в специально показушных отремонтированных камерах в то время, когда другие заключенные находятся в скотских нечеловеческих условиях содержания и спят по очереди на полу из-за критической перегрузки СИЗО.

Требую после лечения перевести меня в обычную, такую как в действительности есть, камеру вместе с другими заключенными, чтобы во время приезда в СИЗО европейских и мировых представителей они смогли увидеть не искусственную, гламурную показуху, а настоящее истязание заключенных, нечеловеческое обращение с ними, хуже, чем с животными - причем до того, как суд признал их виновными», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Если вы после моего перевода в медицинскую часть СИЗО сделали в камере 242 какой-то специальный парадный ремонт, пожалуйста, предложите эту камеру жителю Межигорья, а не мне. Мне отремонтированные казематы не нужны», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО в своем письме.

Погода

20 декабря, по прогнозам синоптиков, в большинстве центральных, южных областей Украины, а днем и на севере Левобережья ожидаются сильные осадки. В восточных областях, в Крыму и Приазовье пройдет дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла (в восточных и южных областях днем 2-7° тепла), в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В западных областях будет идти мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Ветер на протяжении будет преобладать юго-восточный, на Правобережье северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ожидается мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

(УНИАН)