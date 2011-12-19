Украину никто не представляет на заседании ЕврАзЭС в Москве

Москва. Украину сегодня никто не представляет на заседании ЕврАзЭС в Москве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствует список участников заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) на уровне глав государств в расширенном составе с Москве.

В частности, российскую делегацию возглавляет Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, армянскую – Президент Серж САРГСЯН, белорусскую – Президент Александр ЛУКАШЕНКО, казахстанскую – Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ, киргизскую – Президент Алмазбек АТАМБАЕВ, таджикскую – Президент Эмомали РАХМОН. В делегацию от каждой страны входят до 10 участников.

Представителей Украины также нет в списке приглашенных участников.

Заседание в расширенном составе начнется после встречи Президентов.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что Украина будет представлена на саммите ЕврАзЭС должностными лицами, поскольку заинтересована в сотрудничестве с Таможенным союзом.

Отвечая на вопрос, где он все-таки будет 19 декабря – на саммите ЕврАзЭС или на саммите Украина-ЕС в Киеве - Президент сказал: «Все это игра не наша. Это понимают, кто сопоставляет два события». Он подчеркнул, что Украина, безусловно, будет представлена на саммите ЕврАзЭС.

«Украина будет представлена на ЕврАзЭС в качестве наблюдателя, и определенные должностные лица будут там работать. Мы заинтересованы также принимать участие и сотрудничать с Таможенным союзом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

9 декабря генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир МАНСУРОВ сообщил, что украинская сторона не уведомляла, кто будет ее представлять на заседании ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

«Думаю, это будет известно непосредственно перед приездом – наше дело сделать приглашение, и оно направлено», - сказал Т.МАНСУРОВ.

По его словам, если Украину будет представлять должностное лицо ниже главы государства, то этот представитель не сможет принять участие в «узком» заседании на уровне Президентов. Однако он сможет принять участие в открытом заседании.